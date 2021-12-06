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疫苗難擋Omicron！AZ疫苗研發人示警：下次大流行更致命

▲AZ疫苗的研發者吉爾伯特近日表示，新冠病毒不太可能變異成更致命的毒株，但人類「下一次流行疫情」將會更致命。（圖／翻攝自每日郵報）
▲AZ疫苗的研發者吉爾伯特近日表示，新冠病毒不太可能變異成更致命的毒株，但人類「下一次流行疫情」將會更致命。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-06 17:08:42

全球新冠疫情在Omicron新變異株的威脅下，恐怕產生更大的變數，日前AZ疫苗研發團隊領導人、同時也是英國牛津大學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）就發出警告，表示儘管新冠疫情肆虐全球快2年卻還沒結束，現有疫苗對Omicron變異株也不那麼有效，下一波流行的疫情恐怕只會更糟，傳染性將會更強也更加致命。

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根據《BBC》、《衛報》等外媒報導，吉爾伯特指出，新冠病毒至今已造成全球超過500萬人死亡，不過距離新冠疫情結束還有一段時間，而且下一場病毒大流行的傳染力恐怕只會更強、更致命。吉爾伯特這邊提到的「大流行」指的並非是新冠病毒的變異株，而是其他未知的病毒，「這不會是最後一次有病毒威脅到我們的生活。事實上，下一次有疫情爆發只會更嚴重，傳染力可能更強或更致命，甚至兩者皆是」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲AZ「女王」警告人類遇到的下一個流行疫情恐怕傳播力與致命程度會比新冠病毒可怕。（圖／美聯社／達志影像）
對於Omicron變異株，吉爾伯特表示，「這款變異株上的棘蛋白包含了一些已知會增強病毒傳染力的突變，但額外的突變可能代表著疫苗或被其他變異株感染後所提供的抗體，可能會對Omicron變異株沒那麼有效」，但吉伯特也強調，儘管疫苗在預防Omicorn感染及輕症上效果可能會減低，但仍能替人們提供保護力，減少造成重症或死亡上的可能。

她還表示，新冠病毒不太可能圖變成更致命的變異株，先前就不贊成先進國家急著施打第三劑加強針，並強調病毒只要通過人群傳播，致命性往往只會變得較低，最終新冠病毒將只會引發類似普通的感冒；但疫情流行期間提高的疫苗、藥物配送效率應該成為常態，未來就連流感疫苗也該比照辦理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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