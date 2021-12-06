疫苗難擋Omicron！AZ疫苗研發人示警：下次大流行更致命
全球新冠疫情在Omicron新變異株的威脅下，恐怕產生更大的變數，日前AZ疫苗研發團隊領導人、同時也是英國牛津大學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）就發出警告，表示儘管新冠疫情肆虐全球快2年卻還沒結束，現有疫苗對Omicron變異株也不那麼有效，下一波流行的疫情恐怕只會更糟，傳染性將會更強也更加致命。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-06 17:08:42
根據《BBC》、《衛報》等外媒報導，吉爾伯特指出，新冠病毒至今已造成全球超過500萬人死亡，不過距離新冠疫情結束還有一段時間，而且下一場病毒大流行的傳染力恐怕只會更強、更致命。吉爾伯特這邊提到的「大流行」指的並非是新冠病毒的變異株，而是其他未知的病毒，「這不會是最後一次有病毒威脅到我們的生活。事實上，下一次有疫情爆發只會更嚴重，傳染力可能更強或更致命，甚至兩者皆是」。
對於Omicron變異株，吉爾伯特表示，「這款變異株上的棘蛋白包含了一些已知會增強病毒傳染力的突變，但額外的突變可能代表著疫苗或被其他變異株感染後所提供的抗體，可能會對Omicron變異株沒那麼有效」，但吉伯特也強調，儘管疫苗在預防Omicorn感染及輕症上效果可能會減低，但仍能替人們提供保護力，減少造成重症或死亡上的可能。
她還表示，新冠病毒不太可能圖變成更致命的變異株，先前就不贊成先進國家急著施打第三劑加強針，並強調病毒只要通過人群傳播，致命性往往只會變得較低，最終新冠病毒將只會引發類似普通的感冒；但疫情流行期間提高的疫苗、藥物配送效率應該成為常態，未來就連流感疫苗也該比照辦理。
※【NOWnews 今日新聞
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