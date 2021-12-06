統一發票千萬獎金獎落台南 KTV業者祭出免費歡唱優惠

統一發票 9-10 月最大獎 1 千萬獎金落在剛復業的賓士 KTV 府前店，南區國稅局台南局長分局長蘇柏玉於今 (6) 日下午 2 時特別偕伴財神爺前往發放糖果道賀。 KTV 業者也祭出優惠，只要身分證號碼末 6 碼與千萬特別獎號相同者，就能享受歡唱免費及超澎派火鍋爽爽吃，一起分享喜悅。

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賓士 KTV 總經理蔡其展表示，因疫情波及，賓士被迫歇業近半年，停業期間公司沒有收入，但固定支出仍需繼續，半年來已虧損千萬元，仍需咬牙力撐，熬到至今，終於盼到 10 月 5 日政府陸續有條件開業。台南賓士 KTV 府前店於復業後不久的 10 月 30 日即開出千萬元發票，這更是增加千萬元特別獎以來，首次於 KTV 開出千萬元發票的案例。

南區國稅局台南局長分局長蘇柏玉表示，台南今年財運超旺，除本期開出千萬元特別獎外，還開出 4 張雲端發票專屬 100 萬元獎項，真是幸運。此次千萬元得主在台南市賓士 KTV 府前店歡唱 3 小時，花費金額為 2,602 元就獲得財神爺的眷顧，成為千萬富翁。蘇柏玉也呼籲民眾消費時一定要記得索取發票，或是使用載具，說不定下次幸運兒就是你。

▲賓士KTV府前店開出千萬元特別獎，特別在大門口懸掛布條祝賀得主（圖／記者張振興攝，2021,12,06）