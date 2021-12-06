統一發票千萬獎金獎落台南 KTV業者祭出免費歡唱優惠

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賓士KTV總經理蔡其展表示，因疫情波及，賓士被迫歇業近半年，停業期間公司沒有收入，但固定支出仍需繼續，半年來已虧損千萬元，仍需咬牙力撐，熬到至今，終於盼到10月5日政府陸續有條件開業。台南賓士KTV府前店於復業後不久的10月30日即開出千萬元發票，這更是增加千萬元特別獎以來，首次於KTV開出千萬元發票的案例。
南區國稅局台南局長分局長蘇柏玉表示，台南今年財運超旺，除本期開出千萬元特別獎外，還開出4張雲端發票專屬100萬元獎項，真是幸運。此次千萬元得主在台南市賓士KTV府前店歡唱3小時，花費金額為2,602元就獲得財神爺的眷顧，成為千萬富翁。蘇柏玉也呼籲民眾消費時一定要記得索取發票，或是使用載具，說不定下次幸運兒就是你。
蔡其展又說，非常幸運在復業第1個月就開出千萬的發票特獎，這是好預兆，所以要將這份喜悅分享回饋給民眾。統一發票9-10月千萬特別獎獎號為14872301，凡民眾身分證號與特別獎獎號後6碼相同者，除可以免費享用1客頂級火鍋套餐外，還可以邀請親友免費歡唱1次，大家可以趕緊留意一下自己的身分證字號。疫情漸漸緩和，也希望藉著這次的喜訊跟優惠，能為國內低迷已久的餐飲休閒業，帶來震撼話題及回流的廣大客源。