批顏寬恒靠爸又有公嬤護航 陳柏惟：改叫草莓冬瓜好了
一個多月前被罷免的前基進黨立委陳柏惟，今突然火力全開，在臉書嘲諷昔日競選對手顏寬恒是「草莓冬瓜」，並指罷免期間被真心換絕情「寬恒罵我千百遍、我待寬恒如初戀」。他貼上「葉毓蘭為顏寬恒在立院施壓？」的新聞截圖，痛批「這麼沒肩膀，連當候選人我都覺得很失格」。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-06 17:27:56｜2021-12-06 18:00:20
陳柏惟形容顏寬恒「沒料軟爛又易碎、價格還高，你不要叫小冬瓜啦，改叫草莓冬瓜好了，至少名號可以騙騙人。跟你一樣。」
陳柏惟2年前競選立委及今年被罷免期間，少見重磅批評顏寬恒及其家族，但卸下立委身份後，火力一天比一天猛烈，今上午他參加林靜儀的競選總部成立大會，批評「立法院為了他，把整個台中地檢署叫去罵」，中午還在臉書發「中國黨新推出農產品：草莓冬瓜」一文，批評國民黨多位立委在立法院為顏寬恒施壓護航。
陳柏惟批顏寬恒「是位躲避球好手，從第一天問他財產怎麼來的到現在，問財產扯蔡英文、問米粉扯林佳龍、問碼頭扯蔡其昌、問施壓扯柯建銘、問公投扯王美花，閃閃躲躲、東扯西扯，從來沒有回答問題」，如今「還讓中國黨的公嬤用公權力把立院委員會當記者會開，這麼沒肩膀連當候選人我都覺得很失格」。並指新聞附圖「圖片非當事人」，「非當事人」立委蔡易餘則回覆「我也想跟他像（應是「學」）一身躲避球好功夫！」