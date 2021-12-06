化身霸氣女總裁！「跆拳道甜心」羅嘉翎首場演講站上TED
「跆拳道甜心」羅嘉翎東奧摘下銅牌後，努力不懈精神被眾人視為勵志指標，她沒有在奪牌後停下挑戰的腳步，除了在全國運動會摘金之外，更挑戰從來沒有過的獨立演講，在4日受邀至「TEDxNeihu」年會擔任講者，分享跆拳道路上的心路歷程。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-06 21:52:11
她坦言收到邀約後很開心也很緊張，「這兩個多月來因為也要訓練，能準備的時間非常有限。」只能利用每天訓練後的晚間進行演說練習，不過演講過程比她預期中順利，觀眾一度替她歡呼，她笑說：「前面一開始蠻緊張，因為擔心大家沒有反應，但後面就是越講越順，沒想到大家還會幫我鼓掌！」令她又驚又喜。
這場演講可以說是將羅嘉翎運動生涯總整理，她直言收到演講邀約後滿心期待，認為這個機會非常得來不易，想要好好把握，而這是她人生首次公開演講，在準備過程中花了不少心思，「起初也不是那麼順利，就一直看稿啊，唸得很不順會一直忘記。」她甚至將每回演說練習過程錄影下來，透過反覆修正達到自己滿意的狀態，直到演說結束走下舞台那刻，她直呼感動到快流眼淚，「有股壓力被釋放的感覺！」
這次穿著俐落的套裝登台，她笑稱自己化身為霸氣女總裁，在不同的領域都勇於挑戰，並且面對挑戰都全力以赴，呼應了自己此次演講的內容，向大家展現她無懼的力量。
今年 TEDxNeihu 團隊將主題定為「生生不息」，TEDxNeihu 創辦人許瑜珊表示，疫情眨眼間影響我們的生活近2年的時間，這場席捲全球的新冠之亂，不只改變既有的社會經濟活動，也衝擊了人們原本的生活型態，進入後疫情時代，「我們開始學會與病毒共處，但即便生活回歸常軌，也不再和以前相同，而是新常態的生活方式。」該如何順應環境變化並維持身心靈的健康是相當重要議題。