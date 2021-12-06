國家融資保證機制！台船環海公司取得先機獲首宗聯貸案
台船環海風電工程公司取得國家融資保證機制，獲得首宗聯貸案，於今(6)日，在台北市第一銀行總行大樓，舉行簽約儀式，貸款規模為2990萬歐元，為執行由中鋼公司與哥本哈根基礎建設基金CIP共同開發的中能離岸風場水下基礎運輸與安裝一案，取得工程融資，該風場預計於民國113年前完成併網作業。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-06 22:00:00
台船環海風電工程公司取得國家融資保證機制聯貸簽約儀式，是由台船環海風電工程公司董事長鄭文隆與第一銀行總經理鄭美玲共同主持，並在兆豐、華南、土銀、合庫、彰銀及台企銀等六家參貸銀行代表共同見證台灣離岸風電產業融資在地化的聯貸案。
台船環海風電工程公司董事長鄭文隆表示，政府近年積極推動各項重大公共及綠能建設，行政院也進一步發起並推動國家融資保證機制的實現，而在政府長久以來對本土離岸風電產業的重視與扶植下，該公司與主辦銀行第一商業銀行共同宣布，已達成首宗透過國家融資保證機制誕生之聯貸案，這也是台灣第一家在機制下取得聯貸之離岸風電海事工程服務公司，貸款規模為2990萬歐元。
鄭文隆說，台船環海公司提供台灣離岸風場專業的海事工程服務，除了積極培育在地技術及能量外，加上有了此次的融資保證建立及聯貸達成，更有信心持續邁進，在政府能源轉型的過程中全力以赴。