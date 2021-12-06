地方虛報人口拿中央補助 人口學家：中國實際才12.8億人
近年中國連續開放生育政策，但未能扭轉出生率偏低的狀況，2020年的出生率更首次跌破10%，不過除了生育率偏低以外，旅美人口學家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校婦產學系易富賢博士推估，過去中國政府自傲的以14億龐大人口數或許不盡正確，中國實際人口應僅12億8000萬，且當局也低估了人口減少的速度。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-06 17:53:11
根據《路透社》報導，易富賢博士指出隨著中國社會發展，近年開始面臨出生率下滑困境，中國人口自2018年以來就一直在減少，但地方政府卻誇大人口數量，以獲得更多來自中央政府的補貼例如教育經費。根據他估算的較低生育率，中國2020年的人口應是12億8000萬，而非官方給出的14億1000萬。
報導指出，中國驟降的出生率引發人們擔憂經濟增長放緩，還有就業人口減少、人口老化等挑戰，過去中國在1991年的總生育率（每名婦女平均的生育子女數）就已經降到了生育率與死亡率基本相等，總人口保持不增加也不減少的更替水平，北京取消2016年取消數十年歷史的獨生子女政策後，雖以「兩孩」、「三孩」政策鼓勵生育，但在中國城市養育子女的成本高昂，出生率仍持續下降。
易富賢博士補充表示，在中國有超過20項的社會福利與「出生登記」有關，某些家庭會利用網路購買額外的出生證明，因此多數虛報的人口數字主要是為了經濟利益。此外，《彭博社》亦報導指出，在過去一胎化政策之下，生育超過一名子女配額的父母，不會去正式通報一個以上的新生兒，等到孩子六歲需要登記入小學就讀時，人才會出現在統計數字裡，因此中國人口數計算又多了不同的挑戰。