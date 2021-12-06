打造移工新家人關係！聘雇家庭服務的挑戰與未來

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國立臺北護理健康大學長期照護系教授陳正芬，接受臺北市勞動力重建處委託所做研究發現，綜合受訪的269位家庭照顧者、157位移工與80位照顧接受者的調查結果，對移工的滿意度1-5分，家庭照顧者平均給4.06分，照顧接受者則平均給4.01分，大致良好。但當進一步串連臺北市衛生局提供移工家庭長照服務使用情形時，發現相較於未曾接受長照評估者，家庭照顧者若已使用任一長照服務，以及已評估但未使用服務者，自評健康較差、憂鬱分數較高，甚至家庭照顧者評移工的照顧問題數也較高。其中，已評估但未使用服務者的家戶，移工自述工作壓力亦大於有使用服務或未接受長照服務評估者。因此，陳正芬教授除期望可藉研究找出「高關懷偵測指標」，同時也希望政府部門可看見這群曾接受過評估，卻未使用長照服務者的身影，協助有困擾的家庭及早解決問題。
研究發現，移工與家庭照顧者(雇主)在照顧工作上是一種「部分取代、互相支援的夥伴關係」。除了照顧接受者的雜事或金錢管理則無法由移工取代外，移工負責了大部分洗澡、煮飯、做家事及餵藥等工作，但雇主仍需替手或協助；而在陪同外出、陪伴或安全看視上，雙方都有相當的投入。 由此可知，若雇主完全放手不管，移工在沒有替手或後援的情況下，難持續穩定的照顧。
陳正芬說，聘僱移工家庭有較高衝突或高負荷情況，包括三方因素，包括：一、照顧接受者因素：隨病情變化，移工與雇主已感受到無法應付照顧，特別是向長照2.0申請服務，經評估「需要服務卻未使用者」，需要特別關懷；二、雇主(照顧者)因素：與照顧接受者同住、仍負擔較多照顧工作、女性、身心負荷較高、對移工不滿意度較高者。其中，女性因為有較多在照顧工作上須與移工接觸、指導機會，也可能產生較多衝突；三、移工因素：照顧年資較短、來台時間較短、未照顧過臥床者、沒有自己房間、休息時間較不足、感覺雇主不尊重文化、對雇主期待較高、不能與雇主或照顧接受者一起吃飯或很少受到肯定等正面感受較低。對此，建議未來依此建立「聘僱移工家庭高關懷偵測指標」。
健順養護中心曾鈺涵督導分享一個真實案例，照顧臥床爺爺已經有半年的阿弟，看著爺爺身體越來越差也很擔心，並能感受到奶奶對自己的不信任感，可是人生地不熟又語言不通，不知道能向誰求助。在社工與通譯入戶訪視時，阿弟終於能落淚講出自己的害怕，經由社工轉介長照2.0評估與護理師、職能治療師入戶指導，問題有所改善。
協辦單位中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，移工進入家庭後，雖減輕了部分照顧壓力，但家庭照顧者多了雇主角色，「過去是小職員，現在還要做管理職」，「不只是變成老闆，還是跨國企業老闆，需要面對語言、文化隔閡問題」，雇主如何留心留人是一項挑戰。因此，在「聘僱移工家庭安心支持計畫」提供勞雇課程設計，希望促成雙方有機會說出需求與期待，透過工作規畫與管理工具，建立更好的夥伴關係。陳景寧說，除了少部分不適任的移工，打造「移工新家人關係」才是雇主可長可久之計，讓移工有歸屬感、家的感覺，互相扶持度過平均9.9年變化起伏的照顧歷程。陳景寧也期待，「台北市的創舉，未來可以為各縣市仿效」。