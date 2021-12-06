COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打造移工新家人關係！聘雇家庭服務的挑戰與未來

▲臺北市勞動力重建運用處自108至110年委託財團法人臺灣省私立健順養護中心辦理「聘僱移工家庭安心支持計畫」。（示意圖／shutterstock）
▲臺北市勞動力重建運用處自108至110年委託財團法人臺灣省私立健順養護中心辦理「聘僱移工家庭安心支持計畫」。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-06 18:11:51

《四方報》報導，截至110年10月，臺北市共37,045名家庭看護工，約佔本市長照需求家庭的四成，顯見移工已不再是長照補充人力，而已成為照顧需求家庭主要支持人力，但聘僱移工家庭的需求卻長期被忽略。臺北市勞動力重建運用處自108至110年委託財團法人臺灣省私立健順養護中心辦理「聘僱移工家庭安心支持計畫」，至今服務中山區、大同區1,862家戶、辦理13場社區活動。北市勞動力重建運用處邀請中華民國家庭照顧者關懷總會、專家學者等於今（6）日舉辦「聘僱移工家庭安心支持計畫」線上分享會，分享相關成果與觀察，使大眾更了解聘僱移工家庭處境與服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市勞動力重建運用處推動專業社工搭配通譯入戶訪視，提供連結移工照顧技巧指導、發展能滿足勞雇需求的課程與社區活動，積極轉介長照2.0專業服務、喘息服務、家庭照顧者支持服務等。此外，也藉研究建立「高關懷偵測指標」，加強對第一線入訪員敏感度培訓，找出家庭潛在需求，估計約三成家庭後續將轉介給專業社工介入協助。臺北市勞動力重建運用處表示，「移工勞雇衝突或糾紛必須及早處理，只關心移工的勞動條件無法解決問題，提供各類支持服務才能對症下藥」。

國立臺北護理健康大學長期照護系教授陳正芬，接受臺北市勞動力重建處委託所做研究發現，綜合受訪的269位家庭照顧者、157位移工與80位照顧接受者的調查結果，對移工的滿意度1-5分，家庭照顧者平均給4.06分，照顧接受者則平均給4.01分，大致良好。但當進一步串連臺北市衛生局提供移工家庭長照服務使用情形時，發現相較於未曾接受長照評估者，家庭照顧者若已使用任一長照服務，以及已評估但未使用服務者，自評健康較差、憂鬱分數較高，甚至家庭照顧者評移工的照顧問題數也較高。其中，已評估但未使用服務者的家戶，移工自述工作壓力亦大於有使用服務或未接受長照服務評估者。因此，陳正芬教授除期望可藉研究找出「高關懷偵測指標」，同時也希望政府部門可看見這群曾接受過評估，卻未使用長照服務者的身影，協助有困擾的家庭及早解決問題。

研究發現，移工與家庭照顧者(雇主)在照顧工作上是一種「部分取代、互相支援的夥伴關係」。除了照顧接受者的雜事或金錢管理則無法由移工取代外，移工負責了大部分洗澡、煮飯、做家事及餵藥等工作，但雇主仍需替手或協助；而在陪同外出、陪伴或安全看視上，雙方都有相當的投入。 由此可知，若雇主完全放手不管，移工在沒有替手或後援的情況下，難持續穩定的照顧。

陳正芬說，聘僱移工家庭有較高衝突或高負荷情況，包括三方因素，包括：一、照顧接受者因素：隨病情變化，移工與雇主已感受到無法應付照顧，特別是向長照2.0申請服務，經評估「需要服務卻未使用者」，需要特別關懷；二、雇主(照顧者)因素：與照顧接受者同住、仍負擔較多照顧工作、女性、身心負荷較高、對移工不滿意度較高者。其中，女性因為有較多在照顧工作上須與移工接觸、指導機會，也可能產生較多衝突；三、移工因素：照顧年資較短、來台時間較短、未照顧過臥床者、沒有自己房間、休息時間較不足、感覺雇主不尊重文化、對雇主期待較高、不能與雇主或照顧接受者一起吃飯或很少受到肯定等正面感受較低。對此，建議未來依此建立「聘僱移工家庭高關懷偵測指標」。

健順養護中心曾鈺涵督導分享一個真實案例，照顧臥床爺爺已經有半年的阿弟，看著爺爺身體越來越差也很擔心，並能感受到奶奶對自己的不信任感，可是人生地不熟又語言不通，不知道能向誰求助。在社工與通譯入戶訪視時，阿弟終於能落淚講出自己的害怕，經由社工轉介長照2.0評估與護理師、職能治療師入戶指導，問題有所改善。

協辦單位中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，移工進入家庭後，雖減輕了部分照顧壓力，但家庭照顧者多了雇主角色，「過去是小職員，現在還要做管理職」，「不只是變成老闆，還是跨國企業老闆，需要面對語言、文化隔閡問題」，雇主如何留心留人是一項挑戰。因此，在「聘僱移工家庭安心支持計畫」提供勞雇課程設計，希望促成雙方有機會說出需求與期待，透過工作規畫與管理工具，建立更好的夥伴關係。陳景寧說，除了少部分不適任的移工，打造「移工新家人關係」才是雇主可長可久之計，讓移工有歸屬感、家的感覺，互相扶持度過平均9.9年變化起伏的照顧歷程。陳景寧也期待，「台北市的創舉，未來可以為各縣市仿效」。

▲北市勞動力重建運用處與中華民國家庭照顧者關懷總會、專家學者等於今（6）日舉辦線上分享會，分享相關成果與觀察，使大眾更了解聘僱移工家庭處境與服務。（圖／翻攝自線上會議）
▲北市勞動力重建運用處與中華民國家庭照顧者關懷總會、專家學者等於今（6）日舉辦線上分享會，分享相關成果與觀察，使大眾更了解聘僱移工家庭處境與服務。（圖／翻攝自線上會議）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
43.11%56.89%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀