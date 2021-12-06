立委羅美玲辦公投說明會　爭取新住民投下四個不同意

《四方報》報導，四大公投將於12月18日登場，各黨派也開始積極掃街、號召選民出來投票。民進黨立委羅美玲昨（5）日更前往南投舉辦「兄弟姊妹政進步，向您報進度」公投說明會，說明四大公投議題，爭取新住民認同與支持。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-06 18:20:14
羅美玲5日與南投縣議員蔡銘軒議員共同進行公投宣導，活動現場也為新住民二代準備聖誕花圈DIY活動，讓爸媽安心聽講，孩子開心玩DIY，氣氛輕鬆。她在說明會中指出，新住民朋友飄洋過海來台灣，很珍惜這裡的自由民主，公投成案與否將大大影響台灣的未來，與會的新住民家庭知道四個公投案對國家未來影響甚鉅，為了國家的未來及下一代發展，願意攜家帶眷一同來聆聽。
羅美玲表示，核四重啟困難重重，理由是已經與廠商解約，設備也老舊過期，核廢料存放也是個問題，且核電廠位於地震帶，若發生事故將危及台灣人的性命安全。再加上國際上的趨勢是非核減碳，中油第三天然氣接收站能讓大潭電廠取代現有核電廠，提供充足電力，三接設施外推也不會影響藻礁生態，提醒姐妹勿被「珍愛藻礁」四字誤導。
針對公投綁大選，她說2018年的狀況混亂，出現民眾久候數小時、選務人員忙到半夜，邊開票邊投票等亂象，為了避免這樣的狀況重演，必須投下不同意。至於美豬進口，羅美玲強調此舉能為台灣帶來更多經貿談判空間，且台灣是自由市場，開放美豬進口不代表廠商就會真的購入，民眾不用擔心誤食過量萊克多巴安；且食藥署相關資料也都公開透明放於網站上供國人檢視。