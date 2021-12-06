郵局變身包租公 複合式嶺東郵局88間套房公開徵租

台中市南屯區近年來快速發展，人口急遽成長，成立已逾半世紀的嶺東郵局不敷使用。因應需求，由中華郵政購地興建的複合式局屋「郵政嶺東大樓」，今日揭牌啟用，嶺東郵局搬遷至一樓營業，提供用郵民眾更寬敞、舒適空間外，活化資產，2至6樓裝潢88間家具齊備套房，明年2月初公開徵租。郵局兼做包租公，力求拓展年輕客群，朝多元化經營發展。





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▲籌建多年的嶺東郵局大樓今揭牌啟用，一樓是郵局，二至六樓套樓將出租，郵局朝多元經營發展。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.6)







籌建多年終於啟用的「郵政嶺東大樓」今日舉辦揭牌儀式，包括中華郵政公司總經理江瑞堂、台中郵局局長陳湘慈和南屯區長林秋萬及地方人士都來參加，現場喜氣洋洋。





中華郵政總經理江瑞堂致詞感謝地方支持和協助，全台第一間由中華郵政購地自建，並由台中郵局承攬租賃的郵政大樓終能揭牌啟用。他期許台中郵局能建立良好的鄰里關係，帶動地方繁榮發展，也要善盡企業責任，以平價套房提供年輕人，減輕他們的負擔。





▲台中嶺東郵局大樓即將公開徵租的景觀套房，房型有個人及家庭房，每間光線充足，家具齊備。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.6)

「郵政嶺東大樓」位於嶺東商圈的永春北路49號，斥資4億餘元興建，為地上6層、下地2層，總建坪約1800坪。台中郵局局長陳湘慈表示，一樓做為儲匯業務使用外，另餘一間店面約50多坪，將與2至6樓裝潢出的88間優質景觀套房，全由台中郵局自行包辦租賃服務。





台中郵局將變身包租公，自行包攬租賃業務，預計明年2月初公開徵租。陳局長強調，88間全新套房，有個人房和家庭房，每一間都配備家具及汽車或機車車位，「一隻皮箱就能進住」。已鎖定鄰近嶺東科大與嶺東精科客群，租金由6500元至16000元，依坪數大小計價，行情與市場相當。





陳湘慈表示，原嶺東郵局已有52年歷史，老舊不敷使用外，由於都更為綠地，老郵局必須搬遷，取代的新建複合式郵政大樓，一樓新局屋空間寬敞，儲匯營業廳裝潢採森林風，帶給民眾舒適自在感。此外，新局屋除有專用信箱及ATM自動櫃員機等基本配備外，更設立新式i郵箱，將以往矗立於局外的郵筒統整結合，可同時滿足民眾交寄平信、3號便利包及包裹等不同種類郵件的需求。



