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英特爾CEO批評台積電　張忠謀反擊回嗆

▲台積電創辦人張忠謀今（6）日受司法院邀請演講，針對英特爾CEO季辛格日前曾說，台灣不是一個穩定的地方，張忠謀則回嗆「他很難在退休前將英特爾拉回盛況」。圖為台積電創辦人張忠謀參加APEC經濟領袖會議會後記者會。(圖／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片)
▲台積電創辦人張忠謀今（6）日受司法院邀請演講，針對英特爾CEO季辛格日前曾說，台灣不是一個穩定的地方，張忠謀則回嗆「他很難在退休前將英特爾拉回盛況」。圖為台積電創辦人張忠謀參加APEC經濟領袖會議會後記者會。(圖／記者呂炯昌攝，NOWnews資料照片)

記者許家禎/台北報導

2021-12-06 19:06:10

台積電創辦人張忠謀今（6）日受司法院邀請演講，提到有沒有下一個「護國神山」？他只回應很難！另外，針對英特爾CEO季辛格日前曾說，台灣不是一個穩定的地方，認為台積電有地緣政治風險，張忠謀則回嗆「他很難在退休前將英特爾拉回盛況」。

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張忠謀今日以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」於司法院進行演講，會中他指出，台灣要找到下一個有潛在優勢，對全世界很重要，又要有高市佔率，且有創新產品與商業模式的「護國神山」很難。對於半導體的重要性，張忠謀說「無處不需要」，每個人的生活都避免不了半導體，而新冠肺炎疫情更是加速全球數位轉型，半導體更是不可或缺。

另外，近來英特爾CEO季辛格（Patrick Gelsinger）批評台灣不是一個穩定的地方，認為台積電有地緣政治風險，呼籲美國政府應優先投資當地廠商。針對季辛格一番不友善的言論，張忠謀說「大概是因為台積電是英特爾最大的競爭者，希望可以向美國政府多要點補貼」。

張忠謀也說，「加州也不一定安全」，只要發生地震也會很慘，其實沒什麼好爭的。事實上，張忠謀之前參與台灣玉山科技協會20周年慶晚宴演講時也曾提及，季辛格對台積電很不客氣。如今季辛格再度對台積電開砲，張忠謀也回嗆「他很難在退休前將英特爾拉回盛況」。


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