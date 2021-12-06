大專校院機電暨智慧創意實作競賽 台大代表隊奪冠

財團法人臺中市澄德科技教育基金會，6日在台中舉行「2021大專校院機電暨智慧創意實作競賽」頒獎典禮，由來自國立臺灣大學的「福利熊水果探險隊」勇奪冠軍，亞軍為國立清華大學「光達戰隊」，季軍則由國立陽明交通大學「用愛發電隊」摘下。





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這項比賽有來自全臺50所大專校院共300餘支隊伍參賽，歷經初賽、複審等遴選，最後由16支隊伍進入決賽，經過激烈競爭，今日公布獲獎名單，並邀請臺中市副市長令狐榮達、臺中市教育局局長楊振昇與逢甲大學校長李秉乾等貴賓頒獎，與現場數百名師生共襄盛舉。





▲2021大專校院機電暨智慧創意實作競賽頒獎典禮，產官學代表出席踴躍，共襄盛舉。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.6)

臺中市副市長令狐榮達表示，市政府全力推動智慧機械發展，有產業、學界、民間共同出力，臺中市的發展必將更耀眼蓬勃。澄德科技教育基金會推動競賽培育產業頂尖人才，國內大專校院踴躍參與，產學超前部署，締造中部產學合作典範。市府非常支持，也樂見更多！





▲大專校院機電暨智慧創意實作競賽，全國50校逾300支隊伍參賽，台大代表隊奪冠，抱回15萬元獎金。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.6)

基金會董事長周秋祝說，基金會的願景是建立平台協助機電相關產業進行人才培育與轉型升級，將產業及學界的資源做有效的整合，讓MIT繼續在世界舞台發光。舉辦全國性競賽的目的就是實踐願景，鼓勵大專校院的師生運用理論於實務，整合機電技術於產品創新，以培養具團隊合作精神之專業人才。





逢甲大學校長李秉乾指出，今年協辦競賽活動，看見澄德基金會培育機電領域優秀人才的熱忱與實踐。未來校方也將繼續利用澄德科技教育基金會這個優質平台，以大學豐富的資源建立與產業界的多元合作，在推動產業轉型、工業4.0、智慧機械關鍵技術的發展，一定會有相當之助益。



