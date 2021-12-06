航警局高雄分局不只守國門 更成功攔阻駐站員工遭詐騙
高雄航空站駐站單位一名洪姓員工，日前倉促至國內航廈航警站口管制崗請求協助，洪女稱不識英文，請警備隊警員廖苡婷幫忙書寫電話中對方提供之LINE ID英文，廖員基於為民服務立場即協助記下，隨後從洪女言談中提及消費、儲值、綁定、扣款等字眼，驚覺電話另一頭可能是最熟悉的陌生人-「詐騙集團」。所幸洪女在警方好說歹說下，終於相信自己遇上詐騙，而不再配合對方指示，成功脫離可能遭財物損失之陷阱。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-06 21:00:00
警方向洪女查證原委，發現該電話不僅與第一銀行客服+221811111開頭之來電號碼相似，且自稱為第一銀行24小時客服，因洪女日前有在網路上消費，並由消費網站綁定自動扣款新台幣1萬2千元整，故要幫其解除綁定扣款功能。
警方判斷該手法為詐騙集團老梗，遂苦口婆心勸說，避免洪女遭詐騙損失，洪女一時陷入對方營造之緊張情境、恐懼戶頭遭扣款，反而拒絕警方提醒，並依對方指示查詢餘額及提供ATM機台號碼等套路，警方鍥而不捨一邊告知其相關詐騙案例，並建議其撥打銀行客服再查證等方式協助當事人確認。
航空警察局高雄分局分局長黃能清呼籲，依警政署統計10大詐騙來電排名中，共通點多顯示來電開頭帶有「+」號、「+2」、「+886」等數字，如接獲上述特徵電話時應提高警覺。詐騙集團經常偽冒政府機關、銀行客服等，謊稱你已設定自動扣款、款項有誤等語帶脅迫的話術，營造緊張情境，易使民眾因情緒壓力失去判斷能力，傻傻交出大把大把的鈔票。接獲疑似詐騙電話，應謹記3步驟，冷靜、查證、再確認。