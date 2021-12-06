「玩米煮藝」線上票選開跑 米食健康吃講座開放免費參加

110 年「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」票選活動開跑！農糧署為推廣國產稻米而舉辦的「玩米煮藝一鍋搞定-電鍋飯料理」徵件，共有65組作品參加，即日起至15日進行線上票選，歡迎投票抽好禮。另為宣導如何健康吃米飯，農糧署舉辦系列講座，首場於12日在台中農會登場，邀請料理達人阿芳老師示範如何一鍋搞定做美食，開放免費參加。

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由農糧署舉辦的電鍋飯料理徵件，參賽踴躍，65組作品有海鮮飯、粥品還有創意造型擺盤等，各具巧思，不少具特色作品。即日起舉辦線上票選，歡迎上網投票，選出心中最佳代表作。

▲農糧署推廣國產稻米，將邀料理達人示範如何運用電鍋及國產稻米烹調出快速、簡便與美味兼具的米飯料理! （圖／農糧署提供）

主辦單位表示，每人每天可投票給3組作品，投票還能抽好禮，天天投票中獎機率更高。獎品相當豐富包含 128公升冰箱、10人份電鍋、316不銹鋼提鍋，還有500元禮券，共有61個獎項。

除了票選活動外，農糧署為推廣台灣米食健康吃，邀請民眾免費參加料理系列講座。講座現場將由達人示範「一鍋到底超easy」教學 ，受邀達人有 蔡季芳老師、陳宜方(宜手作)老師、臺菜小天王溫國智老師及臺菜王子黃景龍(龍師傅)老師等，他們將現場 示範如何運用電鍋及國產稻米烹調出快速、簡便與美味兼具的米飯料理， 電鍋炊飯變化學起來，輕鬆料理不費力!

你知道米飯擁有優質蛋白質、維生素B2、B6、鈣、鐵、鋅等礦物質等營養嗎？其實米食是最營養，又能輕鬆控制熱量的好主食!與主廚有約講座，邀請到對米食相當有研究的臺灣大學食品科學研究所陳時欣教授，與農糧署宋鴻宜科長來跟大家介紹米食營養，進一步了解吃米飯的優點!!講座開放免費報名參加，報名網址 ：https://event.cts.com.tw/ricecooker/lecture.html



