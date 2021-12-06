被問理想型　「國民姊夫」吳永盛靦腆笑答

「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」特地邀請兩位優秀運動員「國民姊夫」吳永盛以及女籃好手王維琳作為活動名人講座嘉賓，兩人皆是首度舉辦個人粉絲見面會，現場與粉絲互動熱烈，也積極推薦女孩們多運動，勇敢踏出第一步。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-06 21:51:26
吳永盛甫結束生涯首場P. LEAGUE賽事，他特別撥空參加講座，「第一次舉辦這樣的見面會，感覺很特別。」現場清一色都是女粉絲，開放提問時，吳永盛被追問理想型女性，他笑得靦腆，「應該就是看得順眼吧，好像很官腔。」他後來補充，他覺得，健康的線條也是自己很欣賞的，「運動真的很棒，可以讓你追求身體健康，希望大家多嘗試不一樣的項目，趕快踏出第一步吧。」王維琳則是力邀粉絲們，一起包班做運動，「這好像是很特別的嘗試，可以跟粉絲們在同一個空間運動，這裡(BE HEROES CAFÉ)真的很舒適，推薦大家一起來。」
「BEAUTY HEROES GREAT ME 養成計畫」於台北市區三個不同地點舉行，其中一大亮點是運動空間藏身於咖啡廳與餐酒館中，一次滿足女孩們運動、聚餐兩種願望，運動結束轉身下樓，就可以跟閨蜜一起大啖美味輕食、飲品。每位報名課程之消費者皆能獲得「美力物資包」一份，內容包含美力背心、運動毛巾，以及100元餐點折價券、200元摩曼頓折價券與日芳珍饌優惠券。