烏克蘭慶陸軍節　展示美製軍車巡邏艇表達抗俄信心

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烏克蘭指控莫斯科在兩國邊界集結數萬部隊，可能準備發動大規模進攻，導致雙方開戰機率升高。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過聲明表示：「烏克蘭三軍官兵持續執行他們最重要的任務：捍衛國家自由與主權，免於遭到俄羅斯侵略者破壞。」
他還說：「烏克蘭軍隊…對自身力量有信心，也有能力阻撓敵人的任何征服計畫。」
俄羅斯已駁斥有意對烏克蘭發動新攻擊的傳聞，稱這類消息不實且是刻意煽動。但莫斯科也告訴西方勿跨越俄國的「紅線」，並要北大西洋公約組織（NATO）停止向東擴大勢力範圍。
澤倫斯基今天將前往東部的傳統烏克蘭武器製造重鎮哈爾科夫（Kharkiv），見證當地工廠生產的戰車、裝甲運兵車和裝甲車交貨。
他還將拜訪烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區。烏克蘭政府軍和當地獲俄羅斯支持的部隊持續交戰，根據基輔說法，自2014年以來，雙方衝突已釀成1萬4000人死亡。
烏克蘭各地數個城市今天舉行活動，紀念1991年脫離蘇聯獨立後烏克蘭成立獨立軍隊滿30周年。
在首都基輔、利維夫（Lviv）和南部港市敖德薩（Odessa），將會展示美國製的軍用悍馬車。在敖德薩另將舉行2艘最近交貨的美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏艇移交典禮，目的為了加強烏克蘭海軍武力。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1101206