歐盟延長制裁中國官員　歐洲議員：習近平誤判

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包瑞翰表示，幾天前中國領導層還幻想歐盟會結束今年3月對中國官員祭出的制裁，向北京屈服。但布魯塞爾今天的決定已經證明，獨裁者習近平的團隊評估錯誤。
他指出，即將上台的德國新政府聯盟將採取的對中路線此刻也發揮積極作用，他呼籲中國認清現實，歐盟願意與中國進行對話，但在必要的情況下，歐盟也會劃清界限。
歐盟今天通過決定，將對在世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長一年，直至2022年12月8日，目前制裁名單上共有14人和4個實體。
歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，今年3月公布，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。
隨後中國加倍報復歐盟，制裁10位歐洲議會和歐盟國家議員，以及4個歐洲機構，包瑞翰列名其中。
德國新政府預計本週上台，準外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中國將採強硬立場，她近日表示，當提到氣候變遷和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭的關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同的價值和利益。（編輯：張佑之）1101207