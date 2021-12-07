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贏過《華燈初上》！今年「最頂台劇」網秒選它：停不下來

▲《華燈初上》熱度高，最近掀起一波追劇潮，但也有網友認為《茶金》更好看。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》熱度高，最近掀起一波追劇潮，但也有網友認為《茶金》更好看。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 07:09:58

近年台劇熱度夯，題材比以往更多元，品質與精彩程度不輸陸劇、韓劇；對此，就有網友提及今年幾部較有話題性的作品，並讚賞其中一部《茶金》，無論是劇本、演員、畫面等，都相當到位，更封該劇為「今年最頂台劇」，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在PTT以「茶金是不是今年最頂的台劇啊」為題發文，表示今年幾部有話題性的台劇他都有追，但目前的心得是，《斯卡羅》會不知道在演什麼，追了3集就棄劇、《火神的眼淚》則是很愛說教，追5集就棄劇。

至於最近很夯的《華燈初上》，他認為「就是肥皂劇，可以無腦看」，不過他沒有棄劇；最後提到《茶金》，他則給出超級高的評價，「目前為止每一集看完都會有想趕快看下一集的慾望，劇本流暢、演員演技到位、畫面優美和配樂好聽」，因此他也在文末發問「茶金是不是今年最頂的台劇啊」？

▲《茶金》連俞涵擔綱女主角，自認角色像東方美人茶，有獨特韻味。（圖／myVideo提供）
▲《茶金》連俞涵擔綱女主角。（圖／myVideo提供）
貼文一出，不少人大推《逆局》、《孟婆客棧》，「《逆局》才是最頂」、「《逆局》屌打」、「《茶金》真不錯，另推《孟婆客棧》，也是公視的，我是陪我媽看片段而已，但結合歌仔戲與舞台戲的演出很有趣」、「《孟婆客棧》OK的，雖然是給老媽跟小孩學台語」、「《逆局》超好看」。

不過，多數網友則是認同原PO，「茶金很棒，結局能維持水準應該就今年最優了」、「《茶金》最頂。《逆局》太多不合理，CSI迷根本看不下去」、「《茶金》勝在流暢易懂剪接又順，不用一直重看才懂」、「目前完全同意你的論點，其它幾部真的無法看下去，但《茶金》讓我想追。溫昇豪靠著女主角肩膀睡著那段，畫面很美」、「對！近年來少數精良之作，瑕不掩瑜」、「這部戲的細節太多，連牆上標語都很細膩，劇情鋪陳節奏都很棒。只能給讚了」、「好看真的，喜歡吉桑、郭子乾和kk溫昇豪」。

▲溫昇豪（左）與連俞涵在《茶金》喝綠豆湯互訴心事。（圖／公視）
▲溫昇豪（左）與連俞涵在《茶金》喝綠豆湯互訴心事。（圖／公視）
但也有網友點出《茶金》的缺點，「扣掉女主角棒讀等級的客語」、「我看到懂客語的朋友說，這部客語發音出戲」、「5、60歲的母語使用者聽客語聽得很出戲，一句話有台客語穿插，用中文比喻就像晶晶體，還有部分用詞太現代，但是有進步還是給鼓勵」。（編輯：郭佩蓉）

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