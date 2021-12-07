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欣葉日本料理元旦漲80～120元！想原價吃到飽這招要學

▲欣葉日本料理吃到飽7年來首度調漲價格，漲幅在80～120元，獲不少網友理解與支持。（圖／翻攝自欣葉日本料理FB）
▲欣葉日本料理吃到飽7年來首度調漲價格，漲幅在80～120元，獲不少網友理解與支持。（圖／翻攝自欣葉日本料理FB）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-07 11:52:08

通膨漲聲真的擋不住！近期各大餐飲、民生用品紛紛調漲，連「欣葉日本料理吃到飽」也宣布漲價了！長達7年未調整價格的欣葉吃到飽，一出聲漲幅就不小，無論平假日，午、晚餐時段直接調升100元！不過官方消息一出，倒是獲得不少網友應援「可以理解」，更有粉絲鼓勵「這種好品質還是很便宜」。欣葉吃到飽宣布漲價同時，隨即公告特殊優惠，《NOWnews》幫大家整理，怎麼用「今年原價」吃到明年4月底！

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提供師傅現做日本料理與季節菜色為主打的欣葉日本料理吃到飽，深獲饕客喜愛，認為食材新鮮美味，是能吃飽也能吃巧的自助式用餐體驗，預約也常常一位難求。近期扛不住成本上漲，確定將於明年1/1起調整用餐價格，漲幅80元～100元，是7年以來的首次漲價。

無論平假日，午、晚餐時段直接調升100元！平日周一到周五，午餐780元（原價680元）、下午茶620元（ 原價540元）、晚餐920元（原價820元）。周末及例假日則是午餐920元（原價820元）、下午茶660元（原價540元）、晚餐920元（8價20元）。以下午茶時段來看，平日調漲80元、假日則貴上120元！以往下午茶時段，不分平假日是同等價格，宣布調漲後，想在假日吃下午茶時段的民眾可要注意，是這一波漲幅最貴的用餐時段。

同樣跟進麥當勞策略，欣葉吃到飽宣布漲價同時，一併推出優惠活動，只要於今年底12月31日止，預約好明年4月30日以前用餐，便可享2021年的餐費價格。且在漲價公告前已經訂好明年訂位（含除夕及農曆春節），都不需另補差價。兒童12歲（含）以下享半價優惠，未滿6歲用餐免費；年滿60歲以上的銀髮顧客，用餐則享95折優惠。

而且欣葉吃到飽表明，「持有2021年現行價格餐券之顧客，2022/1/1起來店用餐仍可兌換使用，不須另補差價」，已有敏銳網友大喊：「這樣的公告是要大家買起來嗎～」，但可惜記者搜尋KLOOK及GOMAJI平台上，皆已無法下訂購買餐券。

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