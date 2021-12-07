顏家招待所拆了！怪手先拆除大門　顏寬恆到場說明

台中市第二選區立委補選參選人顏寬恆，其家族在台中市南屯區楓樹段817地號興建的招待所，被起底是公共設施保留地，今（7）日上午7點半怪手開始拆除，現從水泥圍籬開始敲除，顏寬恆也在8點30分對外說明，接受媒體訪問。
編輯中心/綜合報導
2021-12-07 08:52:08｜2021-12-07 09:46:51
顏寬恒8點30分現身，親自操作怪手，敲下第一塊磚；顏寬恒表示，敲下第一塊磚，是想表達寬恒做事，一切依法行政，該做就做、該拆就拆。即便是自己的家人的房子，只要有違法，我們絕不手軟依法辦理。
顏寬恒強調，持有公保地的地主才是受害者，2011年監察院就已經約詢內政部，2013年糾正內政部，指正公保地長年侵害持有地主，30年到40年之久，造成政府劃編這些公保地之後，卻遲遲未徵收，讓地主想賣也賣不掉，想蓋也不能蓋，想被徵收一等幾十年。
顏寬恒指出，公保地本來就是民間私人土地，是政府過去錯誤的都市規劃，將它劃列為公保地，公保地的地主是受害者。
據了解，顏寬恒家族位於南屯區楓樹段817地號公共設施保留地的招待所，台中市都發局確認共有3處違建，合計有500平方公尺，隨即開出違建認定通知書，發函告知限當事人14日內自行拆除，逾期未拆將依違建排拆優先順序原則辦理。（編輯：孫唯容）