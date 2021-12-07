瓜地馬拉總統強調與美友好　與台邦交是首要證明

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賈麥岱在智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的演說中說：「我們自認是（美國）盟邦及友邦，儘管貴國政府一些官員並不真正理解這一點。」
「我要提幾件事來證明這一點：首先，（我方）與台灣有外交關係，而不是中國。我們是這個區域仍堅守到最後的國家。」
報導說，近年來許多中美洲及加勒比海地區國家棄台投中，包括薩爾瓦多、巴拿馬及多明尼加，與美國挺台政策背道而馳。
報導還說，宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）選前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係。但她的幕僚近日表示，她不會與中國建交。
賈麥岱在演說中也提到，瓜地馬拉是保障人權的「穩定民主國家」。
美國國務院官員澤雅（Uzra Zeya）上週對瓜地馬拉記者、反貪鬥士及維權人士近來受到政府抨擊表達關切。
近期最受矚目事件是瓜地馬拉檢察總長7月將國際知名的肅貪檢察官桑多華（Juan Francisco Sandoval）革職，桑多華原本擔任打擊貪腐與免罪不罰特別檢察官辦公室（FECI）主管。官方隨後試圖指控桑多華欺詐、共謀和濫用職權。
針對澤雅的評論，瓜地馬拉檢察總長辦公室回應說，他們一向客觀、依法行事。瓜地馬拉總統府則表示尊重言論和新聞自由。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101207