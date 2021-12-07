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瓜地馬拉總統強調與美友好　與台邦交是首要證明

▲瓜地馬拉總統賈麥岱表示，瓜地馬拉是挺台的美國盟邦。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓜地馬拉總統賈麥岱表示，瓜地馬拉是挺台的美國盟邦。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-07 10:54:25

（中央社瓜地馬拉市6日綜合外電報導）瓜地馬拉總統賈麥岱今天表示，瓜地馬拉是挺台的美國盟邦，強調在不確定宏都拉斯新政府將如何處理對中國關係之際，他的政府立場與美國政策一致。

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路透社報導，賈麥岱（Alejandro Giammattei）在華府演說時也提到美國近來就貪腐和透明度問題抨擊瓜地馬拉政府，對此他似乎語帶批評。

賈麥岱在智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的演說中說：「我們自認是（美國）盟邦及友邦，儘管貴國政府一些官員並不真正理解這一點。」

「我要提幾件事來證明這一點：首先，（我方）與台灣有外交關係，而不是中國。我們是這個區域仍堅守到最後的國家。」

報導說，近年來許多中美洲及加勒比海地區國家棄台投中，包括薩爾瓦多、巴拿馬及多明尼加，與美國挺台政策背道而馳。

報導還說，宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）選前曾表示，若贏得大選，將和中國建立外交關係。但她的幕僚近日表示，她不會與中國建交。

賈麥岱在演說中也提到，瓜地馬拉是保障人權的「穩定民主國家」。

美國國務院官員澤雅（Uzra Zeya）上週對瓜地馬拉記者、反貪鬥士及維權人士近來受到政府抨擊表達關切。

近期最受矚目事件是瓜地馬拉檢察總長7月將國際知名的肅貪檢察官桑多華（Juan Francisco Sandoval）革職，桑多華原本擔任打擊貪腐與免罪不罰特別檢察官辦公室（FECI）主管。官方隨後試圖指控桑多華欺詐、共謀和濫用職權。

針對澤雅的評論，瓜地馬拉檢察總長辦公室回應說，他們一向客觀、依法行事。瓜地馬拉總統府則表示尊重言論和新聞自由。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101207

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