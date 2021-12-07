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NBA／想和兒子一起在聯盟打球　詹皇：這需要健康和運氣

▲洛杉磯湖人球星LeBron James和他兒子Bronny合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人球星LeBron James和他兒子Bronny合影。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-07 09:42:58

作為一名父親，看到兒子打球，都是人生最自豪的時刻。對於籃球界的超級球星LeBron James來說，這份心情也是一樣。根據最新的報導，他表示自己仍然期待能和兒子一起在NBA打球，但也明白這需要健康和運氣。

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詹皇過去就表示，推動自己延續生涯的動力之一，就包括和兒子同場競技。時至今日，這依然是他的目標。「我的兒子在付出努力。我們從未談論過這件事，但他的夢想是進入NBA，能夠在聯盟中打出高水準的籃球。而我也會給他支持、替他規劃未來的藍圖。」

「因此，當然需要保持健康和一點運氣，和我兒子同場競技——這將會是我終極的夢想，一同參與這項美妙的運動。但那還需要很長時間。在這件事成真之前，還會發生許多事情。我們就是必須最大程度的利用好每一天。」

除了繼續挑戰生涯第5冠，以及衝擊Michael Jordan「GOAT」的寶座之外，James現在做為人父，也有了不同的夢想。而或許這一刻也不會讓人等待太久。

按照選秀規則，Bronny最早可在2023年參加NBA選秀，那時候James將年滿38歲，他和湖人的合約也將到期。屆時會發生什麼，讓不少球迷十分期待。

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