巷仔內／攸關各政黨政治版圖　新北第二選區變數是「他」

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政壇人士分析，因案遭停權的陳科名，勢必無法獲得民進黨的提名，而若他不推派代理人又想執意連任，唯有以無黨籍的身分參選，但得面對民進黨提名4席參選的挑戰；不過，若陳科名推派妻子劉愛齡「代夫出征」，地方基層實力雄厚的他，其妻子相當有機會在黨內的初選勝出，加上該區有2席的婦女保障名額，贏得大選的機率頗高。
政壇人士指出，蘇系立委吳秉叡辦公室主任翁震州已宣布爭取民進黨下屆議員的提名，目前尚未有其他新人的表態下，若停權的陳科名以無黨籍身分參選，翁震州可不需經黨內初選的程序而獲提名；但翁震州的票源恐與陳文治、何淑峰重疊，加上民進黨支持者有「喜新厭舊」的特性下，將造成尋求連任的陳文治、何淑峰不小壓力，並衝擊原本友好的蘇系、新潮流選戰佈局。
至於有「新莊媽祖婆」暱稱的黃林玲玲表態不再參選，將交棒給兒子黃智超，但地方對於票源是否能完全的轉移，則持保留的態度，加上該區有2席的婦女保障名額，因此被視為「侯家軍」之一的新北市府副發言人蔡畹鎣，也不排除是一枚活棋；至於時代力量可望提名IG粉絲有2萬人的甜姐兒吳香君參選，著眼的也是該區提名女性候選人，相當有機會為時代力量搶下席次。
政壇人士說，長期關注流浪動物的議題的陳安淇，有意爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員，且該區提名女性對小黨比較有利，豈料黨內經評估知名度、選區經營等因素後，決定提名國民黨新北市議員陳明義的兒子、84年次陳世軒參選，將上演父子同時參選議員的戲碼；而陳科名的參選與否，不僅牽動民進黨內的派系席次消長，恐也攸關各政黨的政治版圖是否能擴張。