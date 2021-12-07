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巷仔內／攸關各政黨政治版圖　新北第二選區變數是「他」

▲時代力量可望提名IG粉絲有2萬人的甜姐兒吳香君，參選新莊區議員。（圖／吳香君提供）
▲時代力量可望提名IG粉絲有2萬人的甜姐兒吳香君，參選新莊區議員。（圖／吳香君提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-07 09:53:00

新北市議員的第2選區從下屆（第4屆）將劃分為2個選區，新莊區單獨劃分為第3選區（應選7席），現任的議員除國民黨黃林玲玲宣布交棒外，其餘的6位都將尋求連任；其中，遭民進黨停權5年的議員陳科名，將成為該選區的最大數變。

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▲遭民進黨停權的陳科名是否以無黨籍的身分參選，抑或推派代理人參與民進黨的初選，攸關民進黨內的派系版圖。（圖／記者陳志仁攝）
▲遭民進黨停權的陳科名是否以無黨籍的身分參選，抑或推派代理人參與民進黨的初選，攸關民進黨內的派系版圖。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士表示，現任的議員包括國民黨籍議長蔣根煌、黃林玲玲、蔡健棠，及民進黨籍的陳文治（新潮流）、何淑峰（蘇系）、鍾宏仁（英系）、陳科名（正國會），除黃林玲玲將交棒兒子黃智超外，遭民進黨停權的陳科名是否以無黨籍的身分參選，抑或推派代理人參與民進黨的初選，不僅格外備受矚目，也攸關民進黨內的派系版圖。

政壇人士分析，因案遭停權的陳科名，勢必無法獲得民進黨的提名，而若他不推派代理人又想執意連任，唯有以無黨籍的身分參選，但得面對民進黨提名4席參選的挑戰；不過，若陳科名推派妻子劉愛齡「代夫出征」，地方基層實力雄厚的他，其妻子相當有機會在黨內的初選勝出，加上該區有2席的婦女保障名額，贏得大選的機率頗高。

▲蘇系立委吳秉叡辦公室主任翁震州已宣布爭取民進黨下屆議員的提名。（圖／翻攝翁震州臉書）
▲蘇系立委吳秉叡辦公室主任翁震州已宣布爭取民進黨下屆議員的提名。（圖／翻攝翁震州臉書）
政壇人士指出，蘇系立委吳秉叡辦公室主任翁震州已宣布爭取民進黨下屆議員的提名，目前尚未有其他新人的表態下，若停權的陳科名以無黨籍身分參選，翁震州可不需經黨內初選的程序而獲提名；但翁震州的票源恐與陳文治、何淑峰重疊，加上民進黨支持者有「喜新厭舊」的特性下，將造成尋求連任的陳文治、何淑峰不小壓力，並衝擊原本友好的蘇系、新潮流選戰佈局。

▲有「新莊媽祖婆」暱稱的國民黨議員黃林玲玲表態不再參選，將交棒給兒子黃智超。（圖／記者陳志仁攝）
▲有「新莊媽祖婆」暱稱的國民黨議員黃林玲玲表態不再參選，將交棒給兒子黃智超。（圖／記者陳志仁攝）
至於有「新莊媽祖婆」暱稱的黃林玲玲表態不再參選，將交棒給兒子黃智超，但地方對於票源是否能完全的轉移，則持保留的態度，加上該區有2席的婦女保障名額，因此被視為「侯家軍」之一的新北市府副發言人蔡畹鎣，也不排除是一枚活棋；至於時代力量可望提名IG粉絲有2萬人的甜姐兒吳香君參選，著眼的也是該區提名女性候選人，相當有機會為時代力量搶下席次。

▲台灣民眾黨經評估知名度、選區經營等因素後，決定提名國民黨新北市議員陳明義的兒子陳世軒參選新莊區議員。（圖／台灣民眾黨提供）
▲台灣民眾黨經評估知名度、選區經營等因素後，決定提名國民黨新北市議員陳明義的兒子陳世軒參選新莊區議員。（圖／台灣民眾黨提供）
政壇人士說，長期關注流浪動物的議題的陳安淇，有意爭取代表台灣民眾黨參選新莊區的議員，且該區提名女性對小黨比較有利，豈料黨內經評估知名度、選區經營等因素後，決定提名國民黨新北市議員陳明義的兒子、84年次陳世軒參選，將上演父子同時參選議員的戲碼；而陳科名的參選與否，不僅牽動民進黨內的派系席次消長，恐也攸關各政黨的政治版圖是否能擴張。
 

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