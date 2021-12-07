屏東菸葉廠轉型文化基地 周春米憶歷史脈絡、邀故宮策展
屏東菸葉廠1936年落成，負責屏東地區菸草產品技術指導、收購與加工等工作，但於2002年因需求減少而關廠，2017年登錄為歷史建築。由於廠區建築保存完整富涵歷史意義，屏東縣政府與文化部攜手進行歷史現場再造，未來將規劃成為屏東主要的視覺藝術基地，預計年底開館，屏東縣各界也引頸期盼。民進黨立委周春米6日率教育文化委員會，邀請文化部與故宮博物院造訪屏菸1936基地搶先「開箱」。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-12-07 09:52:28
周春米表示，屏東地區的熱帶氣候適合菸葉栽種，因此過去也成為了菸葉的重鎮。雖然隨著政策與需求的調整，相關產業已經沒落，但仍然是屏東縣重要的歷史脈絡。她因此與屏東縣政府共同向文化部爭取3億8千萬元的經費進行調查與修復，希望重現過去屏東菸廠的風華，也為屏東打造新一代的藝文指標重鎮。在屏東縣政府的努力下，屏菸1936文化基地將完工開幕，因此今天也邀請教育文化委員會前來搶先開箱報喜。
周春米說，除了歷史現場再造外，她也爭取了故宮博物院在屏菸1936基地開幕後，到屏東進行策展，並且獲得故宮首肯。故宮「魔幻山水新媒體藝術展」將擔任開路先鋒，於屏菸1936文化基地開幕後登場，這是故宮睽違多年再次到屏東策展，也是故宮為屏東人帶來最好的藝文賀禮。
故宮博物院院長吳密察與文化部次長蕭宗煌也受邀到場，吳密察說，故宮一直以來都一直希望尋找適當的場地，讓故宮的國寶以及科技數位展能夠造訪屏東。感謝周春米的媒合，也相當感謝屏東縣政府與文化部共同建造屏東菸廠這樣一個適合藝文展演的的場域。故宮博物院非常榮幸能夠在屏東1936菸廠的開張打頭陣。
屏東縣政府秘書長邱黃肇崇則表示，在潘孟安縣長上任以來，一直強調屏東的品牌，不讓屏東只成為一個遙遠的地理名詞，屏菸1936基地就是屏東文化品牌的創立，也希望文化部與故宮未來繼續大力支持。