顏寬恒開告了　台灣基進張博洋10個字回應

台灣基進新聞部主任張博洋今（7）日表示昨天下午收到顏寬恒委任律師寄送之律師函，律師函內容聲明「於政論節目上以不實言論指摘本人」、「已蒐集證據向地檢署提告」，成為某政論節目繼主持人周玉蔻後，第一位收到顏寬恒律師函的來賓，但律師函並未提及是哪段言論引發顏寬恒不滿因而提告，對此張博洋10字回應「問題沒回答，閉嘴不可能」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-07 09:58:01
張博洋說，三天前，顏寬恒宣稱自己「資源不足，但會盡量做」，然後就收到了存證信函，看來顏不足的不是資源，是信用，因為這不是他第一次說一套做一套，顏曾說「以為是在跟周玉蔻選」，那顏現在告他，是要來跟他選三民區嗎，律師函寫說他用不實言論指責顏，阿到底是哪句也沒寫清楚？陳柏惟說顏是草莓冬瓜，根本就是空心草莓冬瓜。
張博洋說，他仔細回看當天政論節目重播畫面，說到跟爸爸花公款上酒店、切割爸爸的不孝子有臉談不肖份子、搞罷免是為了家族事業，他很想知道哪一段評論有「不實」？難道上酒店時，顏是自備便當礦泉水？講社會安全網被酸爆的時候，顏推說「爸爸犯罪」，難道忘了嗎？先刪Ｑ再補選，在國會就有權質詢更多跟家族有關的案件，不是嗎？
張博洋認為，台中的土地主人，大動作開告一個高雄市民來轉移焦點，是炒房大戶怕人知道？還是電玩家族想要低調？「資源不足，但會盡量做」原來是「資源不足，但會盡量告」的意思，不管是土地佔用、違章建築、碼頭生意、施壓媒體、地方米粉，沒有一件事有正面回答，「不實抹黑」四字，已經是顏唯一會說的話，也是唯一的參選政見了，所以，他以簡單十字回應顏先生的法律恐嚇「問題沒回答，閉嘴不可能」，沒資源的顏先生，難道律師費是電子遊藝場賺來的嗎？