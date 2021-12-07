台股開高震盪走低一度翻黑 航運、元宇宙概念股相對抗跌
美股週一走高，道瓊收漲超過600多點，但台北股市今（7）日開盤漲45.98點，以17734.19點開出後一度上漲至17751點後又翻黑，9點50分左右又來到平盤上下。權值股台積電在平盤600元上下游走，聯電弱勢跌0.8%、世界先進跌逾1%，股王矽力跌逾4%。盤面焦點仍在航運與元宇宙概念股，相對抗跌。
記者許家禎/台北報導
2021-12-07 10:03:56｜2021-12-07 10:05:58
美股道瓊指數6日上漲646.95點，或1.87%，收35,227.03點；那斯達克指數上漲139.68點，或0.93%，收15,225.15點；標普500指數上漲53.24點，或1.17%，收4,591.67點；費城半導體指數下跌4.5點，或0.12 %，收3,800.1點。
今日亞股普遍走高，像是日股漲逾1%，港股也漲超過1%，但台北股市早盤開高到17751點，沒多久即來到盤下17642點，高低差有百點，隨後跌幅縮小到平盤上下的位置。權值股台積電在平盤600元上下游走，聯電弱勢跌0.8%、世界先進跌逾1%，昨日掛牌展現蜜月行情的力積電跌0.6%。
其他，股王矽力跌逾4%，國巨、日月光、研華、聯發科早盤都跌超過1%。至於盤面焦點仍在航運股，長榮航、華航漲逾1%，萬海、長榮、陽明相對抗跌來到盤上。而元宇宙概念股表現不俗，萬旭飆漲停，位速漲8%，智晶、萬泰科漲6到7%，世芯與智崴漲3%、宏達電漲2%。