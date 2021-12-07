自家違建自己拆 顏寬恒開怪手敲「817招待所」第一塊磚
中二立委補選國民黨候選人顏寬恒家族在南屯區的「817招待所」，被中市府認定違建、限期14天內自行拆除。顏寬恒今（7日）上午開怪手象徵性敲下第一塊磚。他表示違章建築固然不對，但長期不徵收又不解編的公保地，嚴重危害人民生存權與財產權，到了雙標的民進黨嘴裡，卻變成他強佔土地、強佔兒童樂園，
記者顏幸如/台中報導
2021-12-07 10:26:53
顏家位於南屯區楓樹段817地號的建築物，遭民進黨立委林楚茵爆料是蓋在公保地上的豪華違建、平日做為顏家招待貴賓之用，外界稱為「817招待所」。台中市政府上星期認定有違建事實後，顏家開始雇工搭建施工圍籬、昨天完成斷水斷電及物件遷離。
顏寬恒上午抵達後，在工人協助下駕駛怪手敲下門柱表層。顏寬恒說：「來到這裡敲下第一塊磚，是想表達寬恒做事一切依法行政，該做就做、該拆就拆。即便是自己家人、自己弟弟的房子，只要有違法我們絕不手軟。」
顏寬恒也批評對手陣營無限上綱，他表示違建固然不對，「但回歸到公保地這件事的本質，政府劃編公保地後遲遲未徵收，長年侵害持有地主3、40年之久。包括桃園市長鄭文燦在內的縣市政府，不斷要求內部政解編或徵收，整件事由民進黨積極推動，符合憲法人民財產權與人民公益。」
顏寬恒說，所有公保地主都面臨只能興建臨時建物，不能建正常建物的困境，「今天換成寬恒，卻成了強佔土地、強佔兒童樂園，好像寬恒買到什麼風水寶地、侵占政府用地」。他指參選以來不斷遭到攻擊、造謠、抹黑，幾近抄家滅族，弟弟名下的土地，有違建固然不對，但「整個選舉的主軸，已完全脫離中二選區的福祉。」
「817招待所」建物約700平方米，約有500平方公尺被市府認定違建，媒體詢問建物是否全拆、工期多長？顏寬恒只表示「一切依法辦理」。