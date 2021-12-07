中國增60例本土病例　浙江寧波也現確診

（中央社台北7日電）中國6日新增94例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例有60例，除近日通報疫情的內蒙古、黑龍江和雲南外，南方的浙江也出現1例確診。
中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團6日共報告新增94例確診，其中本土病例60例，分別是內蒙古自治區呼倫貝爾市的55例，黑龍江省哈爾濱市的2例，雲南省德宏傣族景頗族自治州的2例，和浙江省寧波市的1例。
在無症狀感染者方面，中國大陸當天共新增10例，其中4例本土個案，分別是浙江寧波的2例，內蒙呼倫貝爾的1例，和雲南德宏的1例。當天轉確診9例，當天解除醫學觀察21例，還在醫學觀察的無症狀感染者則有471例。
寧波官方6日指出，當地的1名確診者和2名無症狀感染者為一家人，確診者11月曾赴上海出差，感染的是Delta變異病毒株。
截至6日，中國大陸現有1107例確診，累計治癒出院9萬3554例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬9297例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者則有134萬1664人，還在醫學觀察的密切接觸者則有3萬6973人。
在港澳累計確診部份，香港特別行政區共有1萬2466例，其中1萬2151例出院，213例死亡。澳門特別行政區則有77例，均已出院。（編輯：沈朋達）1101207