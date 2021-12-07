台灣零食霸主是誰？浪味仙黑馬衝出　冠軍是它：再戰10年

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另外，「科學麵」及「王子麵」這種脆麵零食，因為便宜又好吃，也是吸引了許多想省錢的民眾購買，聲量分別位居第二（14837則）及第五（3737則），還有網友會以這兩牌脆麵的價格來觀察台灣的物價變動。不過正因兩種脆麵相像，因此時常被網友拿來比較，如身為科學麵粉絲的網友就會說「科學麵的粉比較好吃」、「科學麵才是無敵的吧」；而王子麵則是除了乾吃，還有一款「滷味、火鍋專用」無粉包的品項可供民眾食用，便有人表示「王子麵乾的濕的吃都超讚」、「我一直都是生吃（火鍋用麵）耶。」
而近期登上大螢幕的「浪味仙」，因爲突然出現在漫威電影《永恆族》中，而引發不少台灣影迷討論，加上好萊塢知名女演員安潔莉納裘莉在受訪時表示吃過那包餅乾，讓不少網友直呼「浪味先是台灣的驕傲」、「好強！浪味仙拍電影。」聲量竄升到第六名。其他包括第三名的「蝦味先」、第四名的「玉黍叔」、第七名的「鱈魚香絲」、第八名的「義美小泡芙」、第九名的「旺旺仙貝」以及第十名的「乖乖」，絕大多數都是老牌的國民零食，即使有很多新產品及國外進口零食挑戰，地位依舊無法撼動。
不過吃零食當然得配飲料，調查近一步發現網友近一個月內吃零食必配的飲料品項，大致可分為無酒精的「碳酸飲」、「茶飲」，以及含酒精成分的「酒類」。其中，無酒精的「可樂」及「奶茶」分別在碳酸飲及茶飲品項中的聲量最高，如有網友提到「鹹餅乾搭可樂很讚」、「可樂配鹹的很搭」，也有網友認為「辣口味的零食要配奶茶」，表示含有奶的成分可以解辣。
而在酒類中，網友最常拿「啤酒」配零食，並提到「冰冰涼涼的啤酒配零食最對味」，特別不少人「鱈魚香絲，汽炸過後，沾點美奶滋，配杯啤酒超讚」、「看電影想動動嘴巴會吃鱈魚香絲配啤酒」，表示啤酒與「鱈魚香絲」的搭配可謂絕配組合。
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，採用先進的「社群大數據」語意分析技術所得出的結果。