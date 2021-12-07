COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣零食霸主是誰？浪味仙黑馬衝出　冠軍是它：再戰10年

▲網友心目中十大「國民零食」，可樂果高居第一，科學麵及蝦味先分居二、三名。（示意圖／翻攝Unsplash）
▲網友心目中十大「國民零食」，可樂果高居第一，科學麵及蝦味先分居二、三名。（示意圖／翻攝Unsplash）

記者張勵德/綜合報導

2021-12-07 10:38:30｜2021-12-07 10:40:24

市面上零食玲琅滿目，袋裝零食更有許多是跨時代的經典好味道，陪伴很多人度過童年，直到長大後還是念念不忘，家裡一定得要備妥兩包以上才安心，究竟哪一個才是「國民零食」霸主，《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫追蹤近三個月內「國民零食」話題的網路聲量表現，其中以「可樂果」高居第一，另外便宜又好吃的「科學麵」緊追其後。而近期突然出現在漫威電影《永恆族》的「浪味仙」，也引發不少影迷討論，很多人直呼：「浪味仙是台灣的驕傲！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友心目中十大國民零食，可樂果高居第一，科學麵緊追其後。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲網友心目中十大國民零食，可樂果高居第一，科學麵緊追其後。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
在網友熱議聲量前十名中，以老字號的「可樂果」討論最為熱烈（19713則）。身為台灣老字號的國民零食，可樂果一直以來都有在開發新口味，但「蒜味可樂果」還是最受青睞，有網友就大讚「可樂果現在口味分很多種，但還是蒜味好吃」、「可樂果蒜味超讚」，堪稱「台灣零食界的第一把交椅！」甚至有人直接分享創意吃法，「把可樂果摻在炒飯裡堪稱一絕！」可見可樂果在台灣民眾心目中的地位有多高了！

另外，「科學麵」及「王子麵」這種脆麵零食，因為便宜又好吃，也是吸引了許多想省錢的民眾購買，聲量分別位居第二（14837則）及第五（3737則），還有網友會以這兩牌脆麵的價格來觀察台灣的物價變動。不過正因兩種脆麵相像，因此時常被網友拿來比較，如身為科學麵粉絲的網友就會說「科學麵的粉比較好吃」、「科學麵才是無敵的吧」；而王子麵則是除了乾吃，還有一款「滷味、火鍋專用」無粉包的品項可供民眾食用，便有人表示「王子麵乾的濕的吃都超讚」、「我一直都是生吃（火鍋用麵）耶。」

而近期登上大螢幕的「浪味仙」，因爲突然出現在漫威電影《永恆族》中，而引發不少台灣影迷討論，加上好萊塢知名女演員安潔莉納裘莉在受訪時表示吃過那包餅乾，讓不少網友直呼「浪味先是台灣的驕傲」、「好強！浪味仙拍電影。」聲量竄升到第六名。其他包括第三名的「蝦味先」、第四名的「玉黍叔」、第七名的「鱈魚香絲」、第八名的「義美小泡芙」、第九名的「旺旺仙貝」以及第十名的「乖乖」，絕大多數都是老牌的國民零食，即使有很多新產品及國外進口零食挑戰，地位依舊無法撼動。

不過吃零食當然得配飲料，調查近一步發現網友近一個月內吃零食必配的飲料品項，大致可分為無酒精的「碳酸飲」、「茶飲」，以及含酒精成分的「酒類」。其中，無酒精的「可樂」及「奶茶」分別在碳酸飲及茶飲品項中的聲量最高，如有網友提到「鹹餅乾搭可樂很讚」、「可樂配鹹的很搭」，也有網友認為「辣口味的零食要配奶茶」，表示含有奶的成分可以解辣。

而在酒類中，網友最常拿「啤酒」配零食，並提到「冰冰涼涼的啤酒配零食最對味」，特別不少人「鱈魚香絲，汽炸過後，沾點美奶滋，配杯啤酒超讚」、「看電影想動動嘴巴會吃鱈魚香絲配啤酒」，表示啤酒與「鱈魚香絲」的搭配可謂絕配組合。

▲吃零食必備飲料，在網友心中搭配零食最好的飲料，可樂及奶茶最受青睞。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲吃零食必備飲料，在網友心中搭配零食最好的飲料，可樂及奶茶最受青睞。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
這項調查是《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，採用先進的「社群大數據」語意分析技術所得出的結果。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.42%60.58%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀