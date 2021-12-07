五月天阿信喊8次「不要祝我生日快樂」！暖心原因曝光
五月天阿信昨（6）日迎來46歲生日，但是他卻在臉書發文連喊8次「不要祝我生日快樂」，沒想到還是收到許多網友留言祝福，讓他忍不住表示：「大家很不聽話，壞壞。」
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-07 11:47:28
阿信在臉書連喊了8次：「不要祝我生日快樂。」正當大家以為發生什麼事情時，才知道是阿信寫的感性生日文，他透露不要祝他生日快樂原因，是因為什麼都擁有、什麼都不缺，寶寶可以借很多隻來抱、貓咪也可以自己刻，「我更希望大難歸來的老媽，早日康復，跟你們一起飛到全世界看五月天演唱會。」
阿信也把生日願望分給他所認識的人，包含玩音樂的小朋友們能實現理想、辛苦兩年的醫療夥伴能夠早日盼到疫情平息，以及自己身邊的人都健康平安，最後也不忘幽默地說：「如果真的要祝福，我還是會通通收下的。」暖心文一發布後，網友都「不聽話」的留言祝福阿信生日快樂，讓阿信因此打趣表示：「大家很不聽話，壞壞。」
此外，與阿信有著好交情的周杰倫，也在IG上發文獻上祝福，還大方向阿信提到：「天天快樂啦！如果你想要生日願望，請說。」阿信回覆對方：「我想要杰倫寫歌找我一起合唱！」可愛互動令人會心一笑。