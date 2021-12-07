公投說明會請「肉圓」遭質疑　江肇國：難比顏寬恒套餐

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江肇國表示，他舉辦中西區公投說明會，都是中西東南的民眾，林靜儀只是受邀的講者，這些民眾沒有投票權，哪來的賄選？把這跟顏寬恒在自己的選區內請客吃飯的疑似賄選行為放在一起，這位要捧顏家的人根本是在打臉顏寬恒。
他指出，那天提供的的確是米其林必比登推薦的台中小吃，但就是一個人一顆肉圓，拿這對比「顏寬恒套餐」，有爌肉、燒酒雞、空心菜、花枝丸、還有一碗貢丸湯，到底是哪邊比較豐盛，哪邊比較花錢，詹為元恐怕又打臉顏寬恒了。
江肇國說，米其林有星級的餐廳也有推薦許多台灣小吃，肉圓能夠列入米其林的推薦實在不容易，也為台灣小吃爭光，如果只是因為有米其林3個字，就想成豪華大餐，那未免也太離譜了，詹為元的評論恐怕是打了自己一巴掌。
另外，江肇國再提第4點，根據高檢署訂定的「賄選犯行例舉」規範，所謂30元的上限指的是文宣禮贈品，關於選舉活動的茶飲餐食規定是簡便為原則：如便當、瓶裝水等。一顆肉圓拿了就走，夠簡便了吧。詹為元一直說超過30元，根本錯用法源，竹篙湊菜刀，再打自己一巴掌。
江肇國強調，米其林餐盤推薦的茂川肉圓確實非常好吃，但那天他提供的是同樣好吃的米其林必比登推介的台中肉圓，如果詹先生連爆料的肉圓品牌都講錯，真的就洗洗睡了。