公投說明會請「肉圓」遭質疑　江肇國：難比顏寬恒套餐

台中二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒遭質疑開說明會準備小吃很澎湃，國民黨青年部副主任詹為元在臉書 PO 指出，日前台中市民進黨議員江肇國舉辦公投說明會，邀請民進黨立委參選人林靜儀參與，最後主辦請米其林肉圓「茂川肉丸」一顆 40 元，超過賄選 30 元標準，有幫中二選區候選人賄選的嫌疑。對此江肇國提出 4 點，反嗆「這位要捧顏家的人根本是在打臉顏寬恒」，澄清當天是「台中肉圓」，米其林必比登推薦的台中小吃恐難比「顏寬恒套餐」。

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江肇國表示，他舉辦中西區公投說明會，都是中西東南的民眾，林靜儀只是受邀的講者，這些民眾沒有投票權，哪來的賄選？把這跟顏寬恒在自己的選區內請客吃飯的疑似賄選行為放在一起，這位要捧顏家的人根本是在打臉顏寬恒。

他指出，那天提供的的確是米其林必比登推薦的台中小吃，但就是一個人一顆肉圓，拿這對比「顏寬恒套餐」，有爌肉、燒酒雞、空心菜、花枝丸、還有一碗貢丸湯，到底是哪邊比較豐盛，哪邊比較花錢，詹為元恐怕又打臉顏寬恒了。

江肇國說，米其林有星級的餐廳也有推薦許多台灣小吃，肉圓能夠列入米其林的推薦實在不容易，也為台灣小吃爭光，如果只是因為有米其林 3 個字，就想成豪華大餐，那未免也太離譜了，詹為元的評論恐怕是打了自己一巴掌。

另外，江肇國再提第 4 點，根據高檢署訂定的「賄選犯行例舉」規範，所謂 30 元的上限指的是文宣禮贈品，關於選舉活動的茶飲餐食規定是簡便為原則：如便當、瓶裝水等。一顆肉圓拿了就走，夠簡便了吧。詹為元一直說超過 30 元，根本錯用法源，竹篙湊菜刀，再打自己一巴掌。