剪紙藝術歡慶移民節！嘉義移民署讓新住民手作藝術品

《四方報》報導，台灣的移民節即將在18日到來，移民署嘉義縣服務站在5日結合「新住民關懷之家」，辦理「剪出『移』個未來」多元文化體驗活動，邀請20多位新住民及新二代子女，齊聚在嘉義縣朴子市水道頭聚落，展現異國文化「新」力量，並用神奇的剪紙藝術展現，一起提前歡慶移民節。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-07 17:00:00
據悉，本次參加的新住民及二代子女計20多人，齊聚在新興的朴子市水道頭聚落，展現異國文化的「新」力量。剪紙藝術體驗課程的活動規劃，是由「新住民關懷之家」創辦人、同時也是新住民身分的藝術家趙春梅女士主持，將她擅長的軟陶工藝與剪紙藝術，指導來自大陸、越南、印尼等20多位新住民姊妹及二代子女，一起用巧手將平凡無奇的紙，變成生動活潑的作品，透過不同國籍新住民的文化詮釋，創造出不一樣的異國風情。
趙春梅指出，「受疫情影響，大家已經很久沒有返回家鄉，加上疫情管制大家很難得相聚，感謝移民署嘉義縣服務站規劃這次的移民節多元文化體驗活動，讓大家一起聯繫感情，認識剪紙工藝。新住民在過程中，透過細細剪裁，將自己家鄉服裝的特色展現在一張彩紙上，變出不同的花樣與文化蘊含。」
嘉義縣服務站主任林炳煌則表示，「內政部民國100年起，將12月18日的聯合國國際移民日定為我國移民節，為了表達『尊重多元‧欣賞差異』的精神，透過這次活動，鼓勵大家展現自我創作，分享彼此在嘉義打拼的故事。」
另外移民署即將於12月12日在屏東市勝利星村盛大舉辦移民節多元文化活動「南國共好 攜手前行」，屆時有豐富精采的異國文化攤位及展演，邀請新住民家庭及移工朋友，相揪逗陣來屏東。