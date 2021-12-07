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金融挺善業或惡業要用高標準！蔡宏圖喊No ESG No Money

▲國泰金控董事長蔡宏圖今（7）日出席「2021國泰永續金融暨氣候變遷論壇」致詞時表示，在全球供應鏈已經呼應「No ESG,No Business」，金融機構也開始「No ESG, No Money」。（圖／擷取自國泰永續金融暨氣候變遷論壇直播）
▲國泰金控董事長蔡宏圖今（7）日出席「2021國泰永續金融暨氣候變遷論壇」致詞時表示，在全球供應鏈已經呼應「No ESG,No Business」，金融機構也開始「No ESG, No Money」。（圖／擷取自國泰永續金融暨氣候變遷論壇直播）

記者顏真真/台北報導

2021-12-07 11:19:57

環境、社會和企業治理（ESG）的永續投資已然成為國際趨勢，國泰金控今（7）日舉行「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，董事長蔡宏圖難得現身談到，金融業是幫忙大家管理財富，提供企業資金支援，可說是「夢想的推手」，但現在國際主流更重視企業永續，金融業究竟支持的是善業還是惡業也會被高標準檢視，金融業必須跟得上時代，尤其在全球供應鏈已呼應「No ESG,No Business」（沒有ESG，沒有生意可做），金融機構也開始「No ESG, No Money」（沒有ESG，拿不到錢），國泰金不僅要自己好，還希望用集團資產的影響力化為動力，去議合企業，讓全台灣產業一起好，一起永續、減少碳排。

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受邀與會致詞的金管會主委黃天牧也指出，氣候變遷與企業永續推動，「政策執行」是維護氣候變遷與永續金融的關鍵。要推動永續金融、環境氣候變遷的改造，在執行面有5項重點，包括第一要一致與持續，設立目標要忠誠的執行，並朝此目標去努力；第二要針對當前不斷地政經變化，去調整執行目標的手段與措施；第三因為企業規模與資源不同，要符合公平與比例原則去推動。

第四要包容性，也就是要濟弱扶貧，資源多的企業要幫助資源少的企業、政府要提供資源去幫助弱勢族群和企業；第五可以被執行的，所有的目標要能被忠實地執行。黃天牧說，就像金管會去年推動綠色金融2.0，希望營造一個友善、能被執行的永續金融生態系，從分類標準的設定、資訊揭露的標準，營造一些誘因和趨勢鼓勵金融機構在投、融資扮演議合的角色，改造企業對永續和氣候變遷的觀念，他也希望今日出席的上市櫃公司的董、監事回到自己的公司，應思考下一步要做什麼？去思考所屬企業如何去掌握這個議題。

蔡宏圖致詞時提到，在2022國泰集團即將成立滿60年之際，深刻體認到一個企業要能夠長久發展，除了自己努力，也要利害關係人一起進步，一個好的企業要兼具「永續表現」與「企業獲利」，才能展現長期競爭力。他說，在全球供應鏈「No ESG, No Business 」同時，金融機構也開始推動 「No ESG, No Money」，國泰金不僅要自己好，還希望用集團資產的影響力化為動力，去議合企業，讓全台灣產業一起好，一起永續、減少碳排，尤其台灣經常有地震、颱風侵襲，更易受氣候變遷的衝擊，所以更是要有「No ESG, No Taiwan」的觀念。

蔡宏圖並強調，國泰每一年領先探討國際永續發展趨勢，透過議和與論壇，倡導投資級授信的對象加快行動，希望台灣能有好的表現在國際上被肯定，而國泰也常常被國際氣候倡議當成典範案例來分享，很開心能讓世界看見台灣金融機構的用心，尤其在今年承諾接軌「RE 100」，在2030年達到百分之百使用再生能源，2050年達到淨零碳排，希望大家可以一起攜手合作超前部署淨零碳排進度，翻轉商業模式，找出新商機與發展新契機。相信更多企業加入低碳轉型，一定可以為台灣走出新契機。

有鑑於未來的世界挑戰日益嚴峻，國泰很早就關注國際永續趨勢，包括國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險等各公司率先自行遵循聯合國責任投資原則（PRI）、責任銀行原則（PRB）與永續保險原則（PSI）等國際原則，將永續融入核心職能。國泰也參與「CDP未回覆企業議合倡議（CDP NDC）」、「氣候行動100+（Climate Action 100+）」、「CDP科學基礎減碳目標議合倡議」與「亞洲電廠議合倡議」等多項國際永續倡議，皆為台灣唯一參與之金融業者，以實際行動全球減碳與氣候變遷議題盡一份心力。每年舉辦氣候變遷論壇，更是作為台灣交流氣候與ESG趨勢、經驗的不可或缺的平台，提升台灣氣候意識並擴大對國際新知的接觸度。

國泰金今年也宣布將更積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年全面使用綠電，2050年達到淨零碳排，進一步邁向零碳經營之路。

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