COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／確定了！悍將公佈林華韋任領隊！蔡承儒專任董事長

▲富邦悍將領隊林華韋。（圖／悍將提供）
▲富邦悍將領隊林華韋。（圖／悍將提供）

記者黃泓哲/台北報導

2021-12-07 11:03:33｜2021-12-07 11:05:40

富邦悍將球團今日宣布，原富邦育樂董事長兼富邦悍將領隊的蔡承儒先生，在完成階段性任務後將正式卸下領隊一職，專任富邦育樂董事長，繼續協助台灣體育環境的健全多元發展。富邦悍將隊史第二任領隊將委請前國立臺灣體育運動大學校長林華韋先生擔任，並自明年2月1日起正式生效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦悍將棒球隊自2017年成立以來，首任領隊由蔡承儒董事長兼任至今已達五個球季。自悍將創隊之初，從隊名與球衣設計、到球場整建、球員發展與行銷活動企劃，蔡承儒董事長事必躬親全程參與。期間更提出多項創新作為，包括認養並挹注高額資金整建新北市新莊棒球場，從內部的球員休息室、比賽場地翻新整修，到外在的觀眾席座椅、洗手間、球場兩座大螢幕、觀眾席隱形護網等球場硬體設備規格全面提升，帶給球員及球迷最佳的比賽及觀賽環境。

蔡承儒董事長在行銷方面更大力整合富邦集團資源，在MOMOTV首創多視角及4K畫質的賽事直播，運用5G技術與台灣大哥大共同推出國內職棒首見的互動式球隊APP，持續朝向智慧球場的目標邁進，更與集團子公司長期合作推出G!POP、悍將中學、將將好生活等經典主題球場活動。而隨著富邦金控版圖持續擴張，未來蔡承儒董事長更多的時間將專注在金控相關業務上，因此決定卸下領隊身分，希望禮聘專職的領隊來帶領球隊持續前進。未來蔡承儒董事長仍會繼續關心台灣體育環境發展，持續透過集團及個人力量為體育環境盡一份心力，同時也期許林華韋校長以其在棒球領域專業學養與經驗，帶領悍將創下佳績！

富邦金控長期支持國內三級棒球運動推廣，早在28年前、1993年正值中華職棒蓬勃發展之際，富邦選擇默默投入耕耘基層棒球運動，以冠名贊助、球衣製作及賽事激勵獎金等方式支持國立臺灣體育專科學校棒球隊（2008年升格大學，2011年更名為國立臺灣體育運動大學），並更名為「富邦公牛棒球隊」，協助孕育出劉榮華、陳連宏、馮勝賢、郭勇志、高志綱等知名教練，以及王維中、許基宏、施子謙、楊瑞承、林宥穎、范國宸、王正棠、呂彥青、江國豪等各職棒隊現役優秀球員。近30年來，富邦集團以推動基層棒運與提升運動風氣為目的，不計回報累積投入資金達上億元，也和林華韋校長與富邦公牛隊結下長期的緣分。

林華韋校長過去在球員時期即曾入選1984年奧運中華代表隊成員，之後卸下球員身分擔任國家代表隊教練超過十餘載，包括在奧運、經典賽等許多的國際賽事中，都力助中華代表隊取得佳績，在棒球專業學養豐富，有目共睹。1989年起進入臺灣體育運動大學任教， 2001年結束世界盃賽事後專注投入學生棒球運動發展，將豐富棒球知識向下紮根。2013年升任校長至今，除帶領臺體大棒球隊(富邦公牛)屢創佳績外，也曾指導過范國宸、王正棠、江國豪等眾多莘莘學子完成職棒球員的夢想。

林華韋校長預計自2022年2月起正式擔任富邦悍將棒球隊第二任領隊，林華韋校長表示：「首先感謝富邦金控贊助臺體大棒球隊將近30年，使我可以無後顧之憂的為基層棒球盡一份力量。而在即將從校園退休之際，又提供一個既熟悉又陌生的舞台讓我挑戰。未來在蔡承儒董事長的帶領之下，我將會竭盡全力廣納建言承上啟下，打造一支賦有富邦企業精神同時具有棒球魂的堅強球隊，敬請大家拭目以待。」

未來，富邦悍將將持續由蔡承儒董事長與林華韋領隊攜手開拓全新格局，帶領悍將教練團及每一位成員打出佳績，寫下屬於富邦悍將的榮耀。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.42%60.58%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀