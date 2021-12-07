中職／確定了！悍將公佈林華韋任領隊！蔡承儒專任董事長

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蔡承儒董事長在行銷方面更大力整合富邦集團資源，在MOMOTV首創多視角及4K畫質的賽事直播，運用5G技術與台灣大哥大共同推出國內職棒首見的互動式球隊APP，持續朝向智慧球場的目標邁進，更與集團子公司長期合作推出G!POP、悍將中學、將將好生活等經典主題球場活動。而隨著富邦金控版圖持續擴張，未來蔡承儒董事長更多的時間將專注在金控相關業務上，因此決定卸下領隊身分，希望禮聘專職的領隊來帶領球隊持續前進。未來蔡承儒董事長仍會繼續關心台灣體育環境發展，持續透過集團及個人力量為體育環境盡一份心力，同時也期許林華韋校長以其在棒球領域專業學養與經驗，帶領悍將創下佳績！
富邦金控長期支持國內三級棒球運動推廣，早在28年前、1993年正值中華職棒蓬勃發展之際，富邦選擇默默投入耕耘基層棒球運動，以冠名贊助、球衣製作及賽事激勵獎金等方式支持國立臺灣體育專科學校棒球隊（2008年升格大學，2011年更名為國立臺灣體育運動大學），並更名為「富邦公牛棒球隊」，協助孕育出劉榮華、陳連宏、馮勝賢、郭勇志、高志綱等知名教練，以及王維中、許基宏、施子謙、楊瑞承、林宥穎、范國宸、王正棠、呂彥青、江國豪等各職棒隊現役優秀球員。近30年來，富邦集團以推動基層棒運與提升運動風氣為目的，不計回報累積投入資金達上億元，也和林華韋校長與富邦公牛隊結下長期的緣分。
林華韋校長過去在球員時期即曾入選1984年奧運中華代表隊成員，之後卸下球員身分擔任國家代表隊教練超過十餘載，包括在奧運、經典賽等許多的國際賽事中，都力助中華代表隊取得佳績，在棒球專業學養豐富，有目共睹。1989年起進入臺灣體育運動大學任教， 2001年結束世界盃賽事後專注投入學生棒球運動發展，將豐富棒球知識向下紮根。2013年升任校長至今，除帶領臺體大棒球隊(富邦公牛)屢創佳績外，也曾指導過范國宸、王正棠、江國豪等眾多莘莘學子完成職棒球員的夢想。
林華韋校長預計自2022年2月起正式擔任富邦悍將棒球隊第二任領隊，林華韋校長表示：「首先感謝富邦金控贊助臺體大棒球隊將近30年，使我可以無後顧之憂的為基層棒球盡一份力量。而在即將從校園退休之際，又提供一個既熟悉又陌生的舞台讓我挑戰。未來在蔡承儒董事長的帶領之下，我將會竭盡全力廣納建言承上啟下，打造一支賦有富邦企業精神同時具有棒球魂的堅強球隊，敬請大家拭目以待。」
未來，富邦悍將將持續由蔡承儒董事長與林華韋領隊攜手開拓全新格局，帶領悍將教練團及每一位成員打出佳績，寫下屬於富邦悍將的榮耀。