名家論壇》單厚之／林昶佐會是下一個陳柏惟嗎？

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面對罷免案，林昶佐和民進黨還沒有決定是要如黃捷罷免案一樣正面對決，還是要如王浩宇罷免案那樣冷處理，但不管是哪一種方式，「清林散昶」恐怕都沒有藍軍支持者想像的那樣容易。
我們可先看看10月23日陳柏惟罷免案的例子，選舉人總數1/4的罷免門檻是73,744票，最終同意票為77,899票、佔選舉人數的26.41%，也就是說僅比罷免門檻多了1.41%；而不同意票則為73,433票，只差400票就跨越罷免門檻，和同意票也僅有4000餘票的差距。罷免結果出爐後，不少綠營支持者都懊悔沒有返鄉支持陳柏惟，不然或許有機會否決罷免案。
從以往的選舉結果來看，中二選區多半被認為是藍大於綠的選區，從2008年立委改為單一選區之後，2008~2016年顏清標、顏寬恆父子連續4次當選，做完了3個任期、12年的立委，直到2020年才被陳柏惟以5000票的差距擊敗。而林昶佐所在的北五選區，2008、2012兩次立委選舉都是國民黨的林郁方勝出，但2016、2020兩次選舉，林郁方都敗給了林昶佐。
對藍軍而言，北五選區的先天結構並不會比中二來得更好，而中二國民黨＋顏家，最終也僅開出了26.41%的得票；在合理的情況下，國民黨在北五選區的動員力，應該很難超越中二選區。
影響罷免的關鍵因素是仇恨值，被成功罷免的桃園市議員王浩宇就是因為常在網路上開地圖砲，「嘴秋」犯眾怒才被罷免；陳柏惟走的也是相對極端的路線，經常有激烈、出格的言行，讓藍軍非常感冒。而林昶佐雖然是太陽花運動的代表人物，原本在深藍就有很高仇恨值，在環南市場事件也引發軒然大波，但平日並沒有「拉仇恨」的習慣，相對比陳柏惟、王浩宇來得溫和的多。
除了仇恨值之外，罷免的另一個動力是期望值。在韓國瑜罷免案發動時，所有人都知道這是「韓國瑜VS.陳其邁」的延長賽，只要成功罷韓，市長必然既是陳其邁，所以不僅討厭韓國瑜的要投票，喜歡陳其邁的更要拉票。陳柏惟的罷免案也同樣會被認為是陳柏惟和顏寬恆的延長賽，期待顏寬恆的民眾，又多一分投票、拉票的動力。
相形之下，北五選區罷免顯然缺少了這一部份，國民黨上次的候選人林郁方已經不可能參選，國民黨中正萬華也沒有足夠份量的立委候選人。雖然市議員鍾小平很積極罷昶，但才剛剛藉由「同舟計畫」重返國民黨的他，本身就充滿爭議，很難成為國民黨支持者凝聚的標的。
近日，民進黨傾全黨之力狂攻顏家，中二選區的補選遠比國民黨原本設想的更加艱難。而從各方面條件來看，無論民進黨最終是否選擇正面對決，北五選區的罷免案都會比中二來得困難得多。國民黨或許應該仔細思考，自己有沒有能力同時面對兩個戰場，結果會是雙贏、還是雙輸？
●作者：單厚之／資深媒體人
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