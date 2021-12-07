健保署長爆緋聞「牽手嫩妹」 陳時中：他非常有同理心
健保署長李伯璋遭週刊爆料牽手氣質嫩妹，衛福部長陳時中今（7）日接受媒體聯訪時表示，「李署長是一位非常有同理心的署長」，對於緋聞「不能定義這麼快」，也相信再過一兩天事情會比較清楚。
記者許若茵／台北報導
2021-12-07 11:08:50
繼醫福會執行長王必勝出軌後，衛福部再爆出桃色風波，李伯璋被週刊拍到和年輕女子在十指緊扣漫步街頭，李伯璋則稱與該女子父母熟識，該女子也認自己做乾爹。
對此，陳時中今出席「衛生福利部所屬醫院優良暨資深典範醫師頒獎典禮」，會後接受媒體訪問時表示，「李署長是一位非常有同理心的署長。」
陳時中解釋，李伯璋對醫療機構或民眾提出的意見都非常重視，在部裡或是署裡對大家都很照顧，大家都稱他是「阿伯」，是一位非常有同理心的署長。
被問及對於李伯璋緋聞的看法，陳時中話鋒一轉，直言「不能定義這麼快」，相信再過一兩天會比較清楚，他也是早上看了新聞才知道這件事，比較重要的還是要看公務人員在公務上是否有好好做。
陳時中也分享，去年李伯璋做了不小的手術，但僅請了三天假就回歸工作崗位，一心為公務努力，他覺得很心疼，畢竟李年紀雖比自己輕，但也是有年紀的人，手術完三五天就回台北上班很盡忠職守。