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疫情爆發後半數人收過假訊息！LINE破解平台流量暴增4倍

▲LINE台灣董事總經理陳立人提及，錯假訊息之所以容易廣為流傳，其一原因為當其出現時，正確資訊未被及時提供，LINE為了有效解決此問題，自2019年開始推動「數位當責計劃」，以杜絕、擴散、預防三大面向對抗假訊息。（圖／記者賴志昶攝）
▲LINE台灣董事總經理陳立人提及，錯假訊息之所以容易廣為流傳，其一原因為當其出現時，正確資訊未被及時提供，LINE為了有效解決此問題，自2019年開始推動「數位當責計劃」，以杜絕、擴散、預防三大面向對抗假訊息。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-07 14:36:18

近來受疫情影響，民眾更關注最切身相關的生活、健康類資訊，而其中在通訊與社群媒體上，也充斥著相關假訊息，令許多人不勝其擾。LINE台灣旗下的「LINE訊息查證」今（7）日公布調查，有逾半數民眾過去年半年曾在網路上收過可疑訊息，而「謠言破解專區」在疫情爆發後，專區瀏覽量更是提升超過400%

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針對台灣民眾，LINE台灣今年第一季進行「可疑訊息辨別與查證量化分析」。調查指出，在1千位受訪者中，有51％民眾表示，過去年半年曾在網路上收過可疑訊息，較2019年的46％有顯著提升；其中，超過41％的人指出，曾進一步查證並獲得正確訊息，與2019年的37％相比也有所增加。

調查顯示，隨著查證可疑訊息的意識逐漸抬頭，約6成民眾仍是透過網路搜尋相關資訊，今年也因面對新冠疫情肆虐，消費者使用線上查核帳號如LINE訊息查證、台灣事實查核中心、MyGoPen等，查證健康、生活、政治等主題的比例近乎達 2019 年的兩倍，可疑訊息的熱門主題從過往的政治、交通面向，逐漸轉為健康、生活類別。

LINE台灣董事總經理陳立人提及，因新冠肺炎疫情影響，LINE TODAY的「謠言破解專區」相較於2021年上半年度，在疫情爆發後專區瀏覽量更是提升超過400%，謠言破解專區自2019年起累積刊登了超過2,770則查證文，總瀏覽量高達3,200萬次。。

LINE台灣也於今日正式宣佈，LINE訊息查證與多人在線遊戲學習平台PaGamO、和台灣科技媒體中心深化合作，攜手推出全新專屬世界「LINE趣玩學素養」，強化玩家的媒體識讀能力；同時，為進一步了解孩童面對可疑錯假訊息的真實情況，LINE台灣和PaGamO特別在上線前，邀請台北教育大學附設實驗國民小學近30位五年級小學生，搶先體驗該遊戲。

體驗結果顯示，過半數的小學生對於疫苗新知、食品安全等相關題目，辨別力和理解力相對薄弱；且當學生面對以長篇閱讀敘述包裝的錯假訊息時，較易忽略重點，或多以猜題方式作答，另也需花費較長時間進行查證，無法單憑常識快速辨別真偽，可見從小培養媒體識讀能力和有效運用正確查證工具的重要性。

北教大學附設實小校長祝勤捷表示，在教學現場中，媒體識讀目前仍是108課綱中獨立於學科之外做推廣，雖教育部持續於109年起推動媒體素養教育行動方案，但若能進一步多管齊下，將素養教育融合到各個學科教學中，並強化師資培力厚植推動量能，相信更能彰顯學生的學習效果。

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