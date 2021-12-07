疫情爆發後半數人收過假訊息！LINE破解平台流量暴增4倍

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調查顯示，隨著查證可疑訊息的意識逐漸抬頭，約6成民眾仍是透過網路搜尋相關資訊，今年也因面對新冠疫情肆虐，消費者使用線上查核帳號如LINE訊息查證、台灣事實查核中心、MyGoPen等，查證健康、生活、政治等主題的比例近乎達 2019 年的兩倍，可疑訊息的熱門主題從過往的政治、交通面向，逐漸轉為健康、生活類別。
LINE台灣董事總經理陳立人提及，因新冠肺炎疫情影響，LINE TODAY的「謠言破解專區」相較於2021年上半年度，在疫情爆發後專區瀏覽量更是提升超過400%，謠言破解專區自2019年起累積刊登了超過2,770則查證文，總瀏覽量高達3,200萬次。。
LINE台灣也於今日正式宣佈，LINE訊息查證與多人在線遊戲學習平台PaGamO、和台灣科技媒體中心深化合作，攜手推出全新專屬世界「LINE趣玩學素養」，強化玩家的媒體識讀能力；同時，為進一步了解孩童面對可疑錯假訊息的真實情況，LINE台灣和PaGamO特別在上線前，邀請台北教育大學附設實驗國民小學近30位五年級小學生，搶先體驗該遊戲。
體驗結果顯示，過半數的小學生對於疫苗新知、食品安全等相關題目，辨別力和理解力相對薄弱；且當學生面對以長篇閱讀敘述包裝的錯假訊息時，較易忽略重點，或多以猜題方式作答，另也需花費較長時間進行查證，無法單憑常識快速辨別真偽，可見從小培養媒體識讀能力和有效運用正確查證工具的重要性。
北教大學附設實小校長祝勤捷表示，在教學現場中，媒體識讀目前仍是108課綱中獨立於學科之外做推廣，雖教育部持續於109年起推動媒體素養教育行動方案，但若能進一步多管齊下，將素養教育融合到各個學科教學中，並強化師資培力厚植推動量能，相信更能彰顯學生的學習效果。