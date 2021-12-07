宣講公投拚知名度！綠新人黃韋鈞圍「黃圍巾」深耕五泰林
2022年新北市長民進黨要由誰出戰現任市長侯友宜，目前仍是未知數，在母雞沒有確定的情況下，市議員選舉的小雞們依舊勤跑基層，以爭取支持。投入五股泰山林口選區黨內初選的前蘇貞昌競辦發言人黃韋鈞自宣布參選後，除了勤走地方外，也積極在政論節目上曝光，近來更擔任多場公投說明會的主持人。眼尖的支持者就發現，其行程中總會圍著相當亮眼的「黃圍巾」，黃韋鈞告訴《NOWnews今日新聞》記者，跑攤的時候遇到很多婆婆媽媽，講話國台語交雜，叫黃韋鈞的時候聽起來很像「黃圍巾」，自己也覺得有趣，加上冬天到了，所幸圍上黃圍巾，讓人更容易記得自己。
記者黃宣尹／新北報導
2021-12-07 11:21:39
黃韋鈞已表態投入新北市五泰林市議員黨內初選，近來其勤跑基層，也在掃街、掃市場時，針對四個不同意的公投立場多所著墨。黃說，自己是新人，要辦公投說明會的話，經費上會有些吃力，所以就靠「地面作戰」，用雙腳勤走地方，宣講理念，也特別做了公投版的衛生紙文宣，要讓鄉親一目了然。
黃也說，也因為是新人，一開始的知名度較低，要想辦法讓人記得，才會願意聽自己宣講。他說，幾次跑攤下來，發現很多鄉親長輩很肯定他，漸漸記得他的名字，不過有時遠遠地叫，有時國台語交雜，聽起來正好與「黃圍巾」雷同，他自己也覺得很有趣，「這樣反而讓人更容易記得，我覺得很好，那冬天天冷，乾脆就直接圍一條黃圍巾，讓別人更容易看到我」。
談及跑行程已近一個半月，黃韋鈞說，不只是為了選舉，眼前的公投更是影響台灣未來至關重大，自己還要更努力。他也想起前陣子在五股時，有公車司機經過他，特別搖下車窗拿著自己的文宣揮手，讓他很感動，「真的很謝謝這樣熱情的支持者，這是我們繼續衝下去的重要力量」。