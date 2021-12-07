LINE Pay出包驚爆個資外洩 官方認了：台灣7萬筆被看光
根據1111人力銀行近期發布的《全民消費習慣大調查》，旗下會員超過9成都使用過行動及電子支付，其中使用頻率以LINE Pay佔比最高，但今（7）日LINE Pay卻爆出交易個資多達13萬筆外洩事件，引發用戶人心惶惶。對此LINE Pay坦承，一名LINE集團員工在軟體開發平台GitHub，發布有關用戶參與特定行銷活動的相關資訊，目前相關數據已從GitHub中刪除，雖曾遭到外部瀏覽，但至今未發現任何影響或損害。
記者賴志昶、黃韻文/綜合報導
2021-12-07 11:22:39｜2021-12-07 11:31:28
據日本《共同社》與《中央社》報導，LINE Pay傳出交易資料外洩，包括用戶的交易日期與金額，都可在網路上查到。LINE Pay在第一時間立即向用戶報告，坦言一名集團員工在軟體開發平台GitHub，發佈有關用戶參與特定行銷活動的相關資訊，前述數據皆已從GitHub中刪除。進一步調查發現，這些數據雖曾遭到外部瀏覽，但至今並未發現任何因此事件造成的影響或損害。
LINE Pay指出，被揭露的前述數據，被發佈期間是今年9月12日至11月24日，全球受影響用戶是13萬3484人，台灣則多達7萬1631人。張貼內容包括用戶識別碼、商店管理編號，以及行銷活動相關資訊，可能包含活動名稱、交易日期、時間與金額。
LINE Pay表示，外流數據並不包括用戶的姓名、地址、電話號碼、信用卡資料、銀行帳號等資訊，LINE Pay將對處理用戶數據的全球員工，進行更完善的教育訓練，並盡最大努力防止此類事件再次發生，努力保護用戶數據安全。