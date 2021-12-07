鬼滅之刃限定美食登陸高雄！屋台造型店好吃又好拍

日本史上最快突破1億冊的漫畫、持續於全球締造驚人紀錄的超人氣作品《鬼滅之刃》，巡迴獨家首站「鬼滅之刃主題限定外帶café」在高雄統一時代百貨開幕。以日式屋台作為店裝靈感 ，將經典元素帶入餐點，推出近10款特色美食，包括「炎柱燒肉定食」、「啾太郎造型蛋糕」、「鎹鴉造型冰淇淋」、「禰豆子草莓牛奶」等。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-07 11:34:02
「鬼滅之刃主題限定外帶café」打造屋台造型店裝，大大的《鬼滅之刃》 招牌搭配成排「滅」字燈籠營造熱鬧祭典氛圍，更推出多款經典美食，「炎柱燒肉定食」滿滿薑汁燒肉搭配可愛花型胡蘿蔔及溏心蛋等配菜，絕對不能錯過；還有炎柱的帥氣插卡與惡鬼滅殺特製便當盒，吃完還可以帶回家重複使用；超人氣主角炭治郎的粉絲則一定要吃「炭治郎經典黑綠格紋吐司」，抹茶吐司撒上苦甜不膩的可可粉，搭配除厄面具造型餅乾與其他豐富配菜，吃完活力滿滿。
吃飽後想來點甜點就不能錯過「啾太郎造型蛋糕 」，香濃巧克力切片組成的麻雀造型，搭配香甜芒果內餡蛋糕，重現最可愛的啾太郎，絕對是殺光手機記憶體的最佳甜點；同樣吸睛程度百分百的還有「鎹鴉造型冰淇淋」，是以鬼殺隊用於通訊的烏鴉—鎹鴉做為造型的霜淇淋；「表裏巧克力」將香奈乎的表裏硬幣，變成了香甜可口的巧克力，裝入印刷鐵盒中，好吃又好玩。
「禰豆子草莓牛奶」使用草莓果醬與新鮮牛奶加進有著禰豆子的可愛罐裝，讓人少女心瞬間噴發；另外還推出四大主角、水柱、蟲柱及炎柱共7款不同角色圖樣的「噴圖拉花飲品」。「鬼滅之刃主題限定外帶café」即日起至2022年1月10日登場，活動期間於店內消費任一餐飲即可獲得角色杯墊一款，總共多達13款角色可以收集。