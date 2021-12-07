COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

美國開槍世界響應？大摩：全球正與中國經濟脫鉤

▲摩根士丹利（大摩）首席全球策略師點出，中國經濟重要性已大不如前，除了與美國脫鉤外，全球與中國經濟關聯將持續鬆動。（圖／美聯社／達志影像）
▲摩根士丹利（大摩）首席全球策略師點出，中國經濟重要性已大不如前，除了與美國脫鉤外，全球與中國經濟關聯將持續鬆動。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-07 11:32:18

中國經濟增速在今年第2季就比其他新興市場還要慢，這是30年來首次出現的現象，摩根士丹利（大摩）投資管理首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）指出，其實在新冠疫情之前，已有種種數據顯示，中國經濟重要性已大不如前，除了與美國脫鉤外，全球與中國經濟關聯的鬆動恐怕將持續下去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大摩首席全球策略師夏瑪以「中國搖搖欲墜，全球卻無感」一文投書英國《金融時報》，指出中國經濟放緩的速度飛快，主因來自當局以其他政府做不到的激進手段封鎖疫情、打壓關鍵產業和企業債務；而相較過去全球多數經濟體與中國保持緊密關係，這幾年來各大經濟體與中國的相關聯繫減弱，疫情期間甚至面臨崩解，尤其2015年起，中國國內生產總值（GDP）的增長與其他新興市場間的相互關聯性，從超過0.9的「幾近完美」降至僅0.2以下的「隱約可見」的程度。

夏瑪在文內盤點為何中國的經濟增長5年前就與其他經濟體鬆動，其中深層原因包含新商業冷戰、中國經濟增長轉向由內需取代貿易驅動，過去北京推動「中國製造2025」，美國前總統川普則以美中貿易戰、「脫鉤」回應，疫情爆發後不少歐洲國家也採取類似手段，自類似中國的新興市場，也就是中國的商業對手如墨西哥、越南、泰國手中採購更多商品。

此外，該篇文章亦點出，疫情以前中國長年佔全球GDP增長35%，如今卻暴跌至約25%，過去中國經濟高於其他新興市場的增速已逐漸縮小，在面臨人口縮減與大規模債務時，中國的經濟增速未來只會比其他新興市場放緩；而其他增長動能強勁的國家卻得到大幅提振，例如數位革命帶來半導體、晶片需求，台灣與韓國等先進新興市場強勁，而行動網路技術普及則使更大、較不先進的市場如印尼、印度等國家轉型。

而對抗氣候變遷導致的「綠色通膨」也讓中國與世界持續脫鉤，其中鋁、銅等「綠色金屬」出口商主要來自秘魯、智利等國，在各國付出努力遏止全球暖化時，這些新興市場也相對獲利。文章最後也提到，比起疫情，新商業冷戰、數位革命、對抗氣候變遷對於全球經濟的影響恐將持續更久，這也預示了一個不同過去中國獨大的新興市場增長局面。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
39.35%60.65%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀