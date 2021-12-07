美國開槍世界響應？大摩：全球正與中國經濟脫鉤

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夏瑪在文內盤點為何中國的經濟增長5年前就與其他經濟體鬆動，其中深層原因包含新商業冷戰、中國經濟增長轉向由內需取代貿易驅動，過去北京推動「中國製造2025」，美國前總統川普則以美中貿易戰、「脫鉤」回應，疫情爆發後不少歐洲國家也採取類似手段，自類似中國的新興市場，也就是中國的商業對手如墨西哥、越南、泰國手中採購更多商品。
此外，該篇文章亦點出，疫情以前中國長年佔全球GDP增長35%，如今卻暴跌至約25%，過去中國經濟高於其他新興市場的增速已逐漸縮小，在面臨人口縮減與大規模債務時，中國的經濟增速未來只會比其他新興市場放緩；而其他增長動能強勁的國家卻得到大幅提振，例如數位革命帶來半導體、晶片需求，台灣與韓國等先進新興市場強勁，而行動網路技術普及則使更大、較不先進的市場如印尼、印度等國家轉型。
而對抗氣候變遷導致的「綠色通膨」也讓中國與世界持續脫鉤，其中鋁、銅等「綠色金屬」出口商主要來自秘魯、智利等國，在各國付出努力遏止全球暖化時，這些新興市場也相對獲利。文章最後也提到，比起疫情，新商業冷戰、數位革命、對抗氣候變遷對於全球經濟的影響恐將持續更久，這也預示了一個不同過去中國獨大的新興市場增長局面。