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疫情燒軍火賣翻！全球武器銷售百強　美國奪冠、中國緊追

▲根據全球百大軍火銷售統計，41家美國企業登百大榜。示意圖。（圖／軍聞社提供）
▲根據全球百大軍火銷售統計，41家美國企業登百大榜。示意圖。（圖／軍聞社提供）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-07 11:39:07｜2021-12-07 11:47:04

新冠肺炎疫情持續，全球經濟呈現萎縮態勢，但是軍火業絲毫不受到影響仍然賣翻天。根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新公布的數據，2020年世界前100位武器製造商的銷售額總總計達5310億美元，其中以美國企業銷售額占第一，中國緊隨在後。

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根據《美國之音》報導，報告指出，雖然2020年受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟萎縮，但世界100家最大武器製造商的銷售額仍繼續增加。SIPRI軍事支出和武器生產項目研究員馬斯坦納（Alexandra Marksteiner）表示，全球武器製造巨頭在很大程度上，受到政府對軍事產品和服務的持續需求保護。在世界大部分地區，軍費開支增加，一些政府甚至加快向武器製造商支付款項，以減輕疫情危機的影響。

根據研究報告顯示，根據SIPRI的計算，2020年世界前100位武器製造商的銷售額總計達5310億美元，比整個比利時國家經濟產出還多，與前一年相比，實際增長了1.3%，其中武器銷售成長17%，已經是連續第6年增長。

美國再次成為百大武器製造商數量最多的國家。41家美國武器企業的軍售總額達2850億美元，比起2019年增長1.9%，佔百大武器製造商總銷售額的54%。自2018年以來，排名前5的武器製造商均位於美國。

中國則有5家武器製造商在2020年擠進百大名單當中前20大，其中3家進入前10大，軍售總額估計為668億美元，佔百大武器製造商總銷售額13%，僅次於美國，並且領先佔第三大份額的英國公司，比起2019年增加1.5%。

SIPRI專家認為，近年來，中國武器製造業受益於中國軍事現代化計畫和軍民融合，已經成為步入上最先進軍事技術生產商的行列。在中國國家主席習近平統治之下，中國投入大量資金，致力於軍事現代化，並且重點發展先進武器裝備，包括2年前服役的第一艘國產航空母艦、055型飛彈驅逐艦和「巨浪-3型」潛射彈道飛彈等。

其他躋身百強的武器製造公司包括以色列、日本、印度和南韓。不過在軍用市場開展業務並不能保證一定不受到疫情影響。例如法國武器製造商泰雷茲因2020年春季封鎖導致中斷，武器銷售下降5.8%，也有部分公司報告供應鏈中斷和交付延遲。

而俄羅斯軍售已經連續第3年下降，在前100大的家俄羅斯軍火商銷售總額從2019年的282億美元．下降到2020年的264億美元，下降幅度達6.5%。

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