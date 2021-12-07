名家論壇》盧燕俐／美國提早升息，台股迎來變化球！

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其次，鮑爾已獲拜登提名續任，少了大位不保的壓力，對抗起通膨，也更無顧忌。由於下次政策會議將在本月14~15日召開，預料聯準會極有可能順勢宣布加速縮減QE，且在明年3月縮減QE執行完畢。
那麼，投資人關心的是，何時會升息呢？各大投資機構預測不一，有的認為最快會提前到3月，有的仍認為會落在明年中。無論如何，一旦確定啟動升息循環，金融市場就會陷入不安。
儘管鮑爾再三強調，「加速縮減QE，並不會破壞金融市場！」但我認為，這只是信心面的安撫，畢竟啟動升息收縮資金，對全球股匯市向來造成不小的衝擊。就上次2015年底升息為例，升息前半年，標普500指數從高點下跌15％，台股也從高點10014跌至7200，跌幅近3成，整體新興市場更慘，重挫近4成。
當然，每一次的金融環境與條件不同，歷史不會完全複製，以1990年後，美國4次升息循環來看，不見得每一次升息前都會慘跌，也不見得升息初期必漲，反倒有個共通現象，就是上下震盪劇烈。偏偏這次升息前，全球股市基期已墊高，致使一有風吹草動，投資人信心就會受到動搖。
其實，這次鮑爾開口「轉鷹」之前，高盛就先放出消息，直指明年3月就會提前升息，恰巧又有新變種病毒干擾，道瓊一日行情可以震盪千點，著實嚇壞不少新手投資人。
相較下，台股顯得相對抗跌，周三與周四連兩天上漲，尤其台積電連三天收紅，對大盤指數貢獻良多。但仍要提醒投資人，台股本屬淺碟型市場，一旦美股確認拉回，台股也有補跌效應，現在還不必高興得太早，反而可趁機檢視手中個股，舉凡炒作過頭、明年獲利大幅下修、籌碼過於凌亂的，都應適時減碼或出脫，轉換至更安全的標的，才有機會度過震盪期。
像是某些明明與「元宇宙」沾不上邊，號稱要進軍的飆股，投資人就可先停利；還有高點才進場買景氣循環股的，例如航運與面板等，也都可趁反彈減碼，設法降低損失。
買股想獲利，「成本」的概念很重要。台積電是一家好公司，相信全台投資人都認可，但如果是股價650元以上才進場，難免生心壓力；金控獲利王富邦金，也是一家好企業，但如果是80元以上才入手，也難免因「小住套房」感到小小的可惜。
未來，若趁台股有拉回，分批佈局一些優質好股，相信會是長線的大贏家！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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