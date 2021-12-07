張銘祐、山田摩衣、卓冠廷新店掃街宣講「四個不同意」
爭取民進黨新北市議員提名的張銘祐、山田摩衣、卓冠廷，今（7）日再度合體前往新店的碧潭市場，為12月18日的四大公投案掃街宣講，並至當地土地公廟長興宮來參拜祈福；3人齊聲呼籲新北鄉親們，為了台灣的未來、新北的發展，一定要投下「四個不同意」。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-07 12:47:49
張銘祐表示，他和山田摩衣、卓冠廷等人，過去都深受民主前輩的長期栽培，身為年輕世代的他們，覺得為了台灣的未來，必須要積極站出來說明四大公投案；針對馬英九對於核四的說法反覆，加上核四是拼裝車，有嚴重的安全疑慮，且基於福島核災的前車之鑑，因此他們是堅決的反對重啟核四，更何況民意沒有如此要求，希望特定人士不要刻意政治操作。
卓冠廷說，過去從事記者的工作時，他是主跑新店地區，所以對新店地區非常熟悉，今日來到這邊掃街，感覺別具意義；此外，新北已有核一及核二等待除役，還有核廢料的問題仍舊無解，因此絕不能再有核四，國民黨想遷離第三天然氣接收站，會讓桃園大潭電廠機組延後運轉，可能會導致未來要燒更多煤碳，這無益於台灣的能源轉型。
「台灣不能被排除在國際外！」山田摩衣說，無論是美牛或美豬的進口，都是符合國際標準，政府也有在邊境嚴格的把關，而為了取得更多國家的支持與信任，讓台灣加入CPTPP，反對美豬進口並不合理；同時也提到2018年公投綁大選時，造成選務上的混亂，為避免選務作業繁雜及選務人員過勞的問題，應要落實對事不對人，公投不能綁大選，呼籲1218公投要投下「四個不同意」。