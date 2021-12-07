獨／王品洩會員個資詐騙電話接不完 網友火大籌組自救會
今年初網路陸續傳出王品集團疑似出現會員個資外洩的消息，不少網友表示，自前往旗下餐廳用餐消費後，安裝了「王品瘋美食App」成為王品集團的會員，卻在隔沒幾天後接獲詐騙電話，對方明顯知悉自己的消費記錄，甚至有人不疑有他被詐騙成功。《NOWnews》更獨家發現，Facebook上已於11月13日建立了一個「王品瘋美食App個資外洩自救會」粉絲專頁，而且大頭貼參照「王品瘋美食」官方粉專的樣貌，紅底白字寫著「王品瘋美食」，不過目前該粉絲專頁尚未有貼文，《NOWnews》記者嘗試透過訊息聯繫，目前尚未取得粉絲團管理者的回應。對此，求證王品集團，官方顯然也是接獲記者查證才是獲知此事，僅簡短回應：「求證中。」
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-07 12:45:10
針對王品會員個資外洩一事，王品集團旗下的TASTy西堤牛排粉專，其實早在9個月前便已發表提醒防詐騙聲明，足見事件非短時間內發生。《NOWnews》求證王品集團，官方強調近期詐騙事件層出不窮，各行各業都出現類似狀況，王品集團已經向警方報案，請求協助、提升資安防護等級。
王品表示：「我們同時已經發出超過500萬通防詐騙簡訊，並透過集團官網、社群媒體...等管道宣導，王品集團不會主動打電話給顧客，要求提供個人資料，沒有會員升級方案、也沒有任何刷卡錯誤的情況，更不會要求消費者到ATM匯款、或線上轉帳，消費者接到任何可疑電話，請打165反詐騙專線，向警方報案。網路詐騙手法不斷出新，我們不會主動洩漏客戶個資、聯絡方式等相關資訊給第三方，會持續升級、加強資安系統，請客戶提高警覺，以防受騙上當。」
不過今（7）日《NOWnews》進一步詢問王品集團，關於FB「王品瘋美食App個資外洩自救會」粉絲專頁一事，官方也立刻上網搜尋而得知，驚訝之餘表示「需要查證」。