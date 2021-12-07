影／核四公投幫腔侯友宜 鄭文燦：北北基桃宜不贊成重啟
桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今（7）日上午同場出席遠見高峰會活動。會後接受媒體訪問時，新北市長侯友宜被媒體問到近日來在國民黨內對於公投議題「不沾鍋」的態度，似乎引發黨內質疑聲浪，侯友宜則回應「專心市政」。不過鄭文燦則幫侯友宜說話，表示「北北基桃宜五個縣市都不贊成重啟核四」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-07 12:36:35｜2021-12-07 13:55:01
針對重啟核四公投議題，雖然國民黨一直對外宣傳「同意」態度，不過新北市長侯友宜及宜蘭縣長林姿妙兩名國民黨籍的縣市首長，一直對於重啟核四一事表達反對態度。原因無怪乎核四廠在位在的貢寮區，就在新北市的範圍內且相當臨近宜蘭縣。在無法確定核四是否安全的情況下，無法輕易贊成核四重啟。
不過林姿妙與侯友宜兩人也因此遭到國民黨內抨擊，甚至有黨內人士要求黨主席朱立倫慎重考慮是否要提名侯友宜連任新北市長。對此侯友宜也僅低調回應，表示現在還是市長的身份好好努力做事，人民關心想要我們去做的事都全力以赴
而同場出席活動的鄭文燦則也幫侯友宜說話，表示侯友宜為難的地方，大家也都了解，「其實北北基宜桃五個縣市對核四重啟都不贊成，這是一個事實。」鄭文燦強調，首都圈有三個核電廠，1000萬人口，這80公里核災的逃難圈，若能讓核電結束，對台灣都是好的。