52名移民官結訓！徐國勇：持續營造友善移民環境

《四方報》報導，內政部移民署今（7）日舉行移民班第9期學員結訓典禮，部長徐國勇親自到場，肯定52名學員的專業及努力，從1,400多名考生中脫穎而出，並以最佳成績通過嚴格且扎實的訓練，即將成為移民署優秀的生力軍，期許未來在工作崗位上，貢獻所學，成為維護國家安全、落實人權保障的中堅幹部。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-07 13:10:48
徐國勇表示，移民署肩負守護臺灣國境安全、執行移民政策、推動多元文化、保障移民人權等多重任務，亦是國安團隊一員，這期學員中有取得社工師執照、精通多國語言，也有已服務於警界及海軍單位多年，仍舊勇於拓展職涯的廣度及可能性，為自己的人生增添更多色彩，例如，其中一位學員擁有英國巴斯大學營運管理碩士學歷、也曾獲國內知名科技公司錄取，但觀察到移民署工作性質既多元又充滿挑戰性，決定放棄高薪工作機會，報考移民官。
針對新住民部分，徐國勇指出，台灣是一個移民的社會，因此要將心比心守護新住民的語言和文化，加強國人對新住民原生文化的尊重，讓文化差異成為相互欣賞、學習和創新的基礎。他也強調，移民署人員對新住民要秉持「服務」的態度而非「管理」，因為新住民朋友移居台灣，就是台灣人。「我們也要持續檢討、修正各項權益法規及措施，營造更友善的移民環境，全方位推展協助新移民適應在地生活，保障新移民的權利與福利；同時更要加強照顧新移民家庭及二代子女的培育，強化台灣國家未來競爭力」。
最後，徐國勇也肯定移民署這一年多來，面對新冠肺炎疫情，全力執行各項人流控管，並與地方單位通力合作，有效阻絕非洲豬瘟的傳播管道，為臺灣安全把關，期許新移民官加入後，從各項工作中學習成長，以同理心服務新住民，安全完成任務。