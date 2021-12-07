家庭主婦蛻變成移民官！她自學印尼文盼服務移工、新住民
《四方報》報導，內政部今（7）日舉行移民署移民班第9期學員結訓典禮，部長徐國勇也親自到場肯定52名學員的專業及努力。其中，三等班印尼文組的學員徐秀美原本是家庭主婦，不甘平凡的她自學印尼文，苦讀三年後終於上榜，當上移民官後最大的心願就是協助在台灣的印尼新住民和移工朋友，提供優質貼心的服務，讓大家更愛台灣。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-07 13:12:06
來自桃園、今年45歲的徐秀美大學就讀於聖德基督書院英文系，畢業後於美語幼稚園從事兒童美語教學的工作，畢業二年後結婚步入家庭，並陸續迎接二個孩子的到來。婚後的她一直以照顧小孩和家庭為主，到孩子需上幼稚園才重返幼稚園以兼顧家庭與工作，直到四年前因家人的鼓勵才開始全職準備移民特考。
秀美表示，過去二十餘年來，自己一直在家庭中努力奉獻，平凡的日常裡在小孩長大離巢讀書後，頓時讓她失去生活重心。沉澱一段時間後，她決定要為自己訂立人生目標，而移民官的工作性質多元、具挑戰性，可開闊視野，十分適合她不畏挑戰的性格。和家人幾番溝通後，在先生和孩子的支持下，秀美毅然決然暫別家庭，隻身一人前往印尼的首府大學就讀語言班。儘管考試過程艱辛坎坷，一路上跌跌撞撞，但她堅持考了三年不放棄，最後也如願圓夢。她也希望自己故事可以鼓勵更多朋友們，不要受限學歷和年齡，一起勇敢追夢。
此外，秀美也表示，自己身邊有很多有照顧需求的朋友聘請外籍移工，她們大部分是印尼籍，因此自己也有很多機會跟他們相處，很喜歡移工們的純樸與熱情。在前往印尼首府大學精進語言能力時，受到很多當地印尼朋友幫助，因此成為移民官後，最大的心願是希望能多多服務在台灣的移工和新住民，讓他們感受到台灣的熱情。