NBA／Curry回暖砍31分！狀元前鋒轟8三分 勇士輕取魔術
金州勇士今日在主場迎戰奧蘭多魔術，球隊「狀元前鋒」Andrew Wiggins這場手感火燙，命中8顆三分、砍下28分，加上主將Stephen Curry也貢獻31分，他們終場就以126:95取勝。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-07 13:23:18
在上一場的低迷後，Curry此役的確有所反彈，首節三分球3投全中——包括一記壓哨打板三分，砍下9分，然而球隊失誤偏多，並沒能將比分拉開；不過次節魔術外線命中率下滑，勇士靠Curry和Wiggins在該節尾聲的連續三分命中，在半場打完取得65:44的領先。
第三節Wiggins突然爆發，連續在外線命中，單節個人投進5顆三分球，也讓魔獸的積極反攻沒有收到任何效果。末節Curry帶頭飆進2顆三分，勇士領先超過20分，比賽至此已無懸念。
Wiggins和Curry兩人同樣都是在上周表現比較低迷的球員，結果今天都觸底反彈，前者三分球10投8中、轟下28分，創下個人單場命中三分球數新高；而後者則是16投8中，砍下全場最高的31分，另外還傳出8次助攻。
Wiggins過去給人打球總感覺穩定有餘、激情不足，無論發揮好壞，單場得分都在15-20分之間，很少看到他有接管比賽的時刻。如果在本賽季他能多打出像今晚一樣的比賽內容，那對於球隊的爭冠目標，將會有很大的幫助。