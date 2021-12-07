綠營公投說明會擺桌設宴　中市議員批：這不抓嗎？

近日，台中二選區有里長因為「炒米粉」被檢警帶走訊問，台中市議會今 (7) 日進行總質詢，國民黨市議員陳文政指出，民進黨在清水某餐廳辦理公投說明會，要民眾公投投下「不同意」票，但不是準備炒米粉，竟疑似堂而皇之的「擺桌設宴」。他痛批，若以桌菜招待特定人，並要求投下 4 個不同意，已經符合公投法第 36 條、 37 條中「期約」及「不正利益」的要件；只要吃飯的人沒有自己付錢，即構成「賄選」，要求台中市警察局、地檢署主動偵辦，勿枉勿縱。

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對此，民進黨台中市黨部澄清，該活動為「保生大帝聖誔活動」，副總統賴清德應邀參加，並在致詞結束後離去，單純是一場宗教活動，民進黨沒有動員參加，也沒有支付餐會費用。

陳文政表示，「市民炒米粉遭押訊問，綠營擺桌設宴卻沒人要辦？」他說，最近台中網路間流傳一段公投說明會的影片，地點正是台中清水知名高級餐廳，該餐廳的消費並不便宜。影片中明顯看到，副總統在台上宣傳公投要投 4 個不同意，台下是一張一張的圓桌，並備有每人專用的碗筷、且桌上還有特定團體名稱；他強調，種種跡證都已經符合賄選的要件。

陳文政指出，在餐廳吃桌菜，明顯是招待「特定人」，因為餐廳要訂位需要算桌數，一定會有名單、人數等資訊，這是常識。且該餐廳的消費並不平價，依照法務部「賄選犯行例舉」中定義，「提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席」，檢警調應儘速調查當天會場到底準備什麼菜色、消費了多少金額，以及動員來用餐的民眾是否都有自己付錢。

陳文政表示，當天有副總統賴清德等綠營大咖出席，台中市警察局一定有派人維安、並且錄影，請警察局調出當天的影像資料，儘速依法偵辦。他也呼籲檢警調：「不要雙重標準！」里長幫顏寬恒辦合法炒米粉被批評「吃太飽」，就被大批檢警帶回訊問，這場綠營公投說明會「擺桌設宴」，疑似賄選的事證更加明確，應立刻介入調查，避免發生串供等干預司法調查的行為。

對此，市長盧秀燕表示，競選期間炒米粉、貢丸湯等平價菜色，合乎法務部的規範；針對多項選舉爭議，全國民眾都高度關注，希望檢調標準要一致。

民進黨台中市黨部主委李天生指出，慶祝保生大帝聖誔，保生大帝總會本月 4 日在清水舉辨一場千人宗教聚會，同時一併辦桌，副總統賴清德應邀參加，特地前來共襄盛舉

，獲得熱烈招待，不過副總統在致詞結束後隨即離去。