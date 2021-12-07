40年公務員經歷感觸深　王美花盼國人投四個不同意

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王美花進一步解釋，美牛已經進口9年都沒有問題，就破除了食安疑慮。美豬在台灣的市佔率只有1%多，「因為台灣人基本上就是吃台灣豬」，重點還是「誠信問題」。
王美花補充，台灣跟美國長期形成的信任感，去做生意，讓台美之間是高度互惠、互利。台灣也可以在全球疫情嚴峻下，經濟呈現逆勢成長，出口連續19個月正成長。
提到經濟成長，王美花也認為經濟發展與供電需求是正相關，「台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多」。北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。
針對外界有疑慮的藻礁保護，王美花解釋，「潮間帶的藻礁都沒有破壞」，現在的外推方案，已經推到距離岸邊1.2公里，也是環團給的意見。讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。
王美花也提及要將台積電留在台灣，甚至吸引其他跨國企業投資，穩定的電力，以及綠能都是能否與國際接軌的重要條件。核四目前不存在「重啟」的條件，王美花認為核四的不安全是眾所皆知的，面對台灣的電力問題，王美花重申「三接不能用核四來替代」。
最後，王美花也感嘆，「當了40年公務員，其實感觸很深」，以台灣產業對全球的貢獻，只因為被打壓，而不能參加任何的自由貿易協定，全世界只有台灣這麼委屈。她認為，要把前面的踏腳石墊好，年輕人才可以再往前走。
民進黨網路社群中心主任范綱皓說，「耳朵出遊不出油」針對公投議題，從國際的角度分析台灣的處境，做成系列節目，除了蔡英文親自獻聲以外，也已經邀請了立委洪申翰、農委會主委陳吉仲、經濟部次長曾文生，以及王美花，就公投提案與民眾做說明與解釋。
范綱皓也說，社群時代討論公共議題，必須透明、公開讓不同的群眾理解，因此我們也透過不同的媒介去說明政策，讓每個人都有機會去理解政策決定背後的原因，是民主社會的責任，也是民進黨在努力的方向。希望大家能在聽完這些節目後，在年底1218的公投，能夠投下「四個不同意」，讓台灣走向國際。